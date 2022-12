„Néhány percre azt éreztem, hogy »Kapitány« vagyok…”

Ezt írta egy sztrájkoló érdi tanár, akit a Kós Károly Technikum egyik végzős osztályának diákjai azzal fogadtak, hogy ők is ülősztrájkolnak a pedagógusok kirúgása és az oktatás tarthatatlan helyzete miatt. Az Érd Most idézte a pedagógust, aki ezt nagyon nagy áttörésnek nevezte egy vidéki technikumban, megköszönte a diákoknak, akik megerősítették a hitét abban is, hogy „széllel szemben is érdemes”!