Több ellenzéki fészek is milliókat fizet az ATV-nek, de nem árulják el, pontosan mire

Nem a zuglói az egyetlen ellenzéki vezetésű önkormányzat, amely fizet ATV-nek: így tesz Óbuda és Újpest is, és akad olyan is, amely még titkolózik. A tavasszal az ellenzéket segítő médiaszakértő szerint ez a gyakorlat nem törvénytelen, ám felháborító.

Nem csak Zugló kötött megállapodást az ATV-vel, több ellenzéki vezetésű budapesti önkormányzatnak is van szerződése a csatornával – derítette ki a 24.hu. E kerületek vezetői rendre feltűnnek az ATV reggeli, illetve esti műsoraiban, miközben az önkormányzatok nem válaszolnak arra egyértelműen, pontosan melyik műsorba is „vásárolták” be magukat a politikusok, a csatorna pedig nem felelt megkeresésünkre.

Zuglóról, Óbuda, Újpest

Nemrég a szocialista Horváth Csaba vezette XIV. kerületről derült ki, hogy leszerződött az ATV-vel. Az önkormányzat a 444.hu-val először azt közölte, a polgármester e szerződés részeként jár beszélgetni az Egyenes Beszédbe, majd később úgy pontosított, hogy Horváth Csaba e műsorban való szerepléséért mégsem fizetnek. Hogy korábban miért mondtak más, az nem derült ki. A lap cikke szerint Zugló havonta 535 ezer forint plusz áfát juttat a csatornának, hogy műsoraiban foglalkozzon a kerület ügyeivel.

Mint megtudtuk, a szintén ellenzéki (ma már egyaránt DK-s) vezetésű Óbuda és Újpest ugyancsak kötött több millió forintos megállapodást az ATV-vel az idén, sőt a III. kerületnek a tavalyi évre és 2020-ra is volt kontraktusa.

A szintúgy DK-s irányítású XVIII. kerület egyelőre nem volt hajlandó elárulni, van-e ilyen szerződése a csatornával. Terézváros, Erzsébetváros, Ferencváros, az I. és a II. kerület, illetve Újbuda és Eger önkormányzata azt közölte: ők nem kötöttek szerződést az ATV-vel, vagyis nem fizetnek a polgármester szerepléséért (vezetőik viszonylag gyakran feltűnnek a csatorna műsoraiban, ezért kérdeztük meg őket és nem más helyhatóságokat).

A IV. kerület bruttó 9,8 millió forintért szerződött az idén áprilisban az ATV-vel 11 hónapra – árulta el kérdésünkre az önkormányzat, ez havi bruttó közel 890 ezer forintot jelent.

Az újpesti önkormányzat válaszából kiderül, hogy a megállapodás nemcsak az ATV-re, de a Spirit FM-re is vonatkozott. „A megjelenések rendkívül jó lehetőséget adnak arra, hogy a kerületi jó gyakorlatokat akár országos szintre emeljük a televízió informatív műsoraiban vagy a Spirit FM hanghullámain” – fogalmaztak, hozzátéve, fontosnak tartják, hogy „együttműködésünk célja kizárólag az önkormányzat és a kerület tevékenységének bemutatása legyen, és ez azt is jelenti, hogy nem csupán a polgármester, hanem a kerület alpolgármesterei vagy akár cégvezetői is megjelenéshez juthatnak. Így biztosítjuk azt, hogy pártpolitikától mentes, kizárólag a közérdeket szolgáló tartalmak közvetítése történjen meg.” Megjegyzendő: amikor áprilisban megkötötték a szerződést, Déri Tibor polgármester még nem DK-s volt, hanem a Momentum politikusa.

A DK-s Kiss László vezette Óbuda nem volt ilyen közlékeny. Összeget nem említve annyit írtak kérdésünkre, hogy „Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatnak, több önkormányzathoz hasonlóan, van szerződése az ATV-vel. Ezek 2020, 2021 és 2022-ben is megköttettek. A szerződés abból a megfontolásból jött létre, hogy az önkormányzat fontosabb híreit a minél szélesebb nyilvánosság megismerhesse.” Azért is furcsa, hogy a konkrét összeget nem árulták el ellenzéki többségű kerület válaszában, mert ez nyilvános, szerepel a kerület szerződéseinek listáján.

Eszerint Óbuda termékmegjelenítésre szerződött „rögzített mennyiségben és közzétételi díj ellenében” az ATV-vel

2020-ban 5,6 millió,

2021-ben 5,5 millió forintra.

Ebből azonban nem derül ki, mit/kit is jelent pontosan a termék: óbudai témát, esetleg politikust, netalán mindkettőt.

Nem tudni, a kerületeknek van-e bármilyen tudásuk, felmérésük arról, hogy ezekből az összegekből hány kerületi lakos informálását szolgálták. Ez azért releváns kérdés, mert a kerületek büdzséje a helyi polgárok érdekeit (ez esetben tájékoztatását) kellene szolgálnia, tehát az, hogyha egy budapesti kerület polgármestere önkormányzati pénzből magyarázza az ATV miskolci, hévízi vagy pécsi nézőinek, hogy milyen jó dolgok történnek a kerületben, az minimum vitatható gyakorlat – hát még ha pártpolitikusként nyilvánul meg.

A felméréssel kapcsolatban Újpest csak általánosságot írt: „Sajnálatosnak tartjuk, hogy pontos felméréseket, közvélemény-kutatásokat a nehéz gazdasági helyzetünkből adódóan nem tudunk végezni, viszont azt tapasztaljuk a lakossági visszajelzések alapján, hogy sok újpesti értesül a legfrissebb kerületi és fővárosi történésekről a csatornán keresztül.”

Melyik műsorba járnak pénzért?

Kérdésünkre egyik önkormányzat sem válaszolta meg, hogy pontosan melyik ATV-s műsorban tűnik fel „kerületi tartalom” a szerződésnek köszönhetően. Óbudán és Újpesten kívül Zuglót is megkérdeztük erről, de tőlük sem kaptunk pontos választ.

A szerződés szövege egyébként egyelőre csak Zugló esetében nyilvános, ám az interneten elérhető dokumentumból sem derül ki tételesen, hogy a kerület konkrétan miért fizet 2022-ben havi bruttó 666 ezer forintot, ezt ugyanis eseti egyeztetés útján állapították meg. A nyilvános szerződésben az áll, hogy egy évig

havonta, minimum 3 alkalommal témakommunikációs megjelenési lehetőséget biztosít a partner (vagyis az önkormányzat – a szerk.) részére az ATV televíziós médiaszolgáltatásban. Partner a jelen pont szerint általa igénybe venni kívánt témakommunikációs közzétételt és arra vonatkozó konkrét javaslatát képviselője által személyesen vagy kapcsolattartásért felelős megbízottja útján jelzi a televíziós médiaszolgáltatásokért felelős kapcsolattartó felé.

Az ATV korábban azt írta, hogy a zuglói önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás „a hatályos médiatörvény szerint kizárólag azokra a televíziós műsorokra vonatkozik, amelyekben a médiatörvény alapján termékmegjelenítés tehető közzé (például Start Plusz).”

Csakhogy az idén zuglói politikus kifejezetten zuglói témával nem szerepelt a Start Plusz műsorában, legalábbis az atv.hu-n visszakereshető műsortár szerint, míg Óbuda és Újpest igen.

A XIV. kerülettel kötött szerződésben szerepel egyébként az a kitétel is, hogy a híradós megjelenések nem számítanak teljesítésnek.

A legtöbbet szereplők

Az ATV tehát nem reagált arra, hogy melyik műsorba kerülhettek be pénzért a szerződött önkormányzatok. Közéleti témájú műsora az ATV-nek (a Híradón kívül) a reggeli Start és Start plusz, Egyenes beszéd, A nap híre, illetve a Mai Téma. Ennek az öt műsornak a 2022-es adásai mind visszakereshetők az ATV honlapján, így szedtük össze, hogy a polgármesterek közül ki melyikben és hányszor szerepelt.

Horváth Csaba hétszer volt az Egyenes beszédben, egyszer pedig A nap hírében társalgott a többiekkel.

Déri Tibor újpesti polgármester háromszor volt A nap híre vendége, kétszer az Egyenes Beszédé, egyszer a Start pluszé, egyszer a Mai Témáé. Alpolgármestere, a DK-s Trippon Norbert (aki a következő választáson már polgármesterjelöltként indulhat) háromszor volt a Start pluszban.

(aki a következő választáson már polgármesterjelöltként indulhat) háromszor volt a Start pluszban. Kiss László januárban, áprilisban és májusban is a Nap híre vendége volt, míg szeptemberben az Egyenes Beszédé. A Start pluszban április és november vége közt az óbudai polgármester nyolc alkalommal volt vendég, és egyszer az egyik alpolgármestert is meghívták a műsorba.

Feltűnően sokat szerepel polgármesterek közül az ATV-n Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület DK-s polgármestere is, de azt egyelőre nem tudjuk, hogy az általa vezetett önkormányzat fizetett-e az ATV-nek ezért, vagy sem, mert ezt nem árulta el cikkünk megjelenéséig a kerület. Szaniszló mindenesetre hétszer volt az Egyenes beszéd, kétszer a Start és háromszor A nap híre vendége az idén. Ez 12 alkalom, annyi, ahányszor párttársa, az ATV-nek évi 5,5 millió forintot fizető Óbuda vezetője, Kiss László tűnt fel a csatornán.

A nyilvános adatok szerint az Egyenes Beszéd az ATV legnézettebb műsora (alkalmanként 200–300 ezer közti nézővel). Az alábbi összesítésből látható, hogy az MSZP-s Horváth Csaba a leggyakoribb vendég a polgármesterek közül e műsorban – ez annyiban is érdekes, hogy az önkormányzat elsőre azt közölte, az ottani megjelenésért is fizetnek, majd ettől az állítástól visszakoztak. Ugyanakkor tény, hogy Horváth az ismertebb fővárosi politikusok közé tartozik, az MSZP budapesti elnöke és volt főpolgármester-jelölt is.

Gond-e ez, és ha igen, miért?

Mivel a szerződéseket még nem ismerjük, nem lehet eldönteni, hogy az önkormányzatok melyik műsorért fizettek, igaz, a zuglói szerződés alapján nem elképzelhetetlen, hogy ezt eseti, esetleg szóbeli egyeztetés után döntötték el. Az természetesen nem ördögtől való, hogy egy önkormányzat pr-cikket, vagy pr-interjút vásárol, mellékletet támogat egy médiumban, ez a rendszerváltás óta gyakorlat a magyar nyilvánosságban. A kérdés ilyenkor az, jelzik-e az egyes megjelenéseknél, hogy támogatott, fizetett tartalomról van szó.

Hogy melyik műsorba vásároltak megjelenési lehetőséget az ATV-n az önkormányzatok, Polyák Gábor médiakutató szerint azért fontos, mert a médiatörvény előírja, hogy a támogatott műsornál a támogatót fel kell tüntetni. (Így szól a törvény: „támogatott médiaszolgáltatás vagy műsorszám esetén a támogató (…) megnevezése történhet a támogató vagy az általa megjelölt más vállalkozás neve, védjegye és egyéb, a támogatóra vagy az általa megjelölt más vállalkozásra utaló jelzés, termékére, tevékenységére vagy szolgáltatására való utalás vagy ezek megkülönböztető jele, logója közzétételével, illetve feltüntetésével.” A tájékoztatás a „támogatott műsorszám jellegét és tartalmát nem sértő módon” a műsorszámmal egyidejűleg, az előtt és a végén történhet meg.) A törvény leszögezi, hogy nem támogathat műsort párt vagy mozgalom – önkormányzatra, illetve önkormányzati cégre azonban nem vonatkozik a kizárás.

Polyák a zuglói szerződést átnézve úgy látja, hogy tipikusan szürkezónás megoldásról lehet szó:

láthatóan izzadtak rajta, hogy olyat írjanak a szerződésbe, amiből ne derüljön ki pontosan, hogy miről van szó.

Ugyanakkor bár problémásnak és etikailag kifogásolhatónak tartja, hogy egy politikai tisztségviselő közpénzen vásárolt tartalomban feltűnjön, és önmagát népszerűsítse, ez önmagában nem jogsértő. Polyák hozzáteszi: általános probléma, hogy a médiában nem elég alaposan szabályozott a közpénz elköltésének gyakorlata, igaz, ennek átláthatóbbá tétele a jelenlegi kormánypártoknak nem is érdekük, noha ez a nézők és a közpénzfizetők érdekét is szolgálná hosszútávon.

Szomorú, hogy ellenzéki politikus bevásárolják magukat bizonyos műsorokba. Ez egy felháborító ügy. Az, hogy ebből nincs nagyobb botrány, az az elmúlt 12 év okozta fásultságnak tudható be

– mondta a 24.hu-nak Polyák, aki egyébként az Egységben Magyarországért sajtó- és médiapolitikáért felelős kabinetvezetője volt az országgyűlési választási kampányban Márki-Zay Péter felkérésére.

Arra ugyan nem kaptunk választ, pontosan melyik ATV-s műsorba mentek be pénzért az önkormányzati politikusok, de az biztos, sem a Startban, sem az Egyenes Beszédben nincs arra utalás, hogy támogatott médiatartalmat láthatnak a nézők, ez csak a Start pluszban hangzik el. Ám abban a műsorban, mint említettük, Horváth Csaba egyáltalán nem szerepelt az idén az atv.hu archívuma szerint.

A szerződésekkel kapcsolatban többször kerestük az ATV-t is, de a csatorna nem válaszolt kérdéseinkre.