Rendszeresen pénzért beszélgetnek az ATV-n Horváth Csabával

Havonta 535 ezer forint plusz áfát, vagyis 666 ezer forintot fizet a zuglói önkormányzat az ATV-nek, hogy a műsorokban visszatérően foglalkozzanak a kerület ügyeivel, írja a 444.hu.

A lap egy nyilvánosan elérhető szerződésre hivatkozik, amely szerint az ATV Zrt. havonta legalább háromszor biztosít „témakommunikációs megjelenési lehetőséget” Zugló számára. A témákat a kerület javasolhatja, de azt nem konkretizálták, pontosan kit, milyen műsorokban látnak vendégül.

Az önkormányzat azt írta a lapnak, hogy Horváth Csaba MSZP-s polgármester is szokott így szerepelni a tévében. Szerintük Horváthot ettől függetlenül is meg szkták hívni országos politikai témákban, a szerződés csak a kerület ügyeit érinti. A szerződés szerint az ATV zuglói riportjai nem tartoznak ebbe a körbe, de az önkormányzat szerint az Egyenes Beszédben is kaptak műsoridőt a pénzért.

Az Atv nem válaszolt a kérdésre, hogy miként lehet így valódi újságírói munkát végezni. A szerződés szerint az önkormányzat ügyeiről „a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok betartásával” számolnak be, és betartják az ATV Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) is. Ez a médiatörvényhez hasonlóan kiköti, hogy „hírműsorszámban és a politikai tájékoztató” műsorban nem tehetnek közzé termékmegjelenítést. Kérdés, hogy az Egyenes beszéd minek számít pontosan.

Zugló Önkormányzatának egyetlen lapja van, amely kevesebb, mint havonta jelenik meg, ez a napi szintű kommunikációt nem teszi lehetővé. Ezen felül online felületek állnak rendelkezésünkre. Ezért fontosnak tartjuk, hogy Zugló mindennapjairól, fejlesztéséről, az Önkormányzat terveiről, elképzeléseiről, a kerületet érintő témákról nagy elérésű és hiteles médiumokon keresztül is hírt adjunk. Az elsöprő kormányzati médiatúlsúlyban és a kormányzati propagandamédia rendszeres félretájékoztatásával szemben az az érdekünk, hogy a zuglóiak a média minél szélesebb spektrumán tájékozódhassanak a lakókörnyezetüket érintő témákról.

– közölte az önkormányzat az okokról.

Zuglónak tavaly és tavalyelőtt is volt hasonló szerződése az ATV-vel. A 444 azt írja, hasonló megállapodásuk van a Klubrádióval és Fiala Jánossal is. Az ATV-t is ideszámítva a zuglóiak most havonta több mint egymillió forintot fizetnek a szereplésekért.

A klubrádiós szerződés szerint egy év alatt tizenkétszer szerepelhet az önkormányzat a Reggeli Gyorsban, alkalmanként 3-5 percig. A kerületet érintő témákat előre egyeztetik. Havonta 150 ezer forint plusz áfát fizetnek, amiért 30 reklámszpot is jár.

Rákérdezett a lap Fialánál is, hogy lehet-e így valódi újságírói munkát végezni, amire nem válaszolt, csak annyit írt, hogy

mivel a 444.hu a 2019es önkormányzati választások idején egyebek közt a legnagyobb vesztesként írt rólam, csak kérdezz felelek formában válaszolok

Fialának havi 268 ezer forintot fizet az önkormányzat áfa nélkül, ezért havonta 60 perc műsoridő jár „kizárólag kompromisszumos, előre egyeztetett témákban”. Fialával már Karácsony polgármestersége idején is volt ilyen szerződés.