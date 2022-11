Az MSZP Matolcsy György fizetéséhez igazítaná a pedagógusbéreket

A Párbeszéd után az MSZP is online sajótájékoztatóval kezdte a hetet: Tóth Bertalan a pedagógusbérek változatlanul nem megoldott problémájáról beszélt, aminek keretében ismertetett egy olyan elképzelést, miszerint a tanárok bérét a jegybankelnök fizetéséhez kellene kötni.

Az MSZP politikusa nem vázolta fel konkrétan, hogy miként függ össze a jegybankelnök bére a közoktatásban dolgozók juttatásával, rámutatott ugyanakkor arra, hogy míg a kormány egyre csak halogatja és feltételekhez köti a pedagógusbérek emelését, addig a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökének, Matolcsy Györgynek fizetését épp most készül ötmillióról hatmillióra emelni. Az erről szóló törvényjavaslat már az országgyűlés elé került.

Az MSZP politikusa nehezményezte, hogy az Orbán-kormány akkor emeli Matolcsy bérét, amikor „az infláció évtizedes rekordokat dönt, amikor az élelmiszerár-emelkedés 40-50 százalékos és amikor az MNB-nek 18 százalékos kamatot kellett bevezetnie ahhoz, hogy a forint ne omoljon össze”. Itt tette hozzá, hogy ha már mindenképp emelik a jegybankelnök fizetését, emelkedjen a pedagógusok bére is, hiszen „az ő hivatástudatuknak és a gyermekekért érzett felelősségének tudható be, hogy még működik a közoktatás”. Tóth Bertalan így azt javasolja, hogy a kezdő pedagógusok fizetése érje el az MNB-elnök fizetésének tíz százalékát, a jegybankelnök fizetésének automatikus emelésével így az is biztosítva lenne, hogy a pedagógusfizetések is folyamatosan és automatikusan emelkedjenek.

Az MSZP politikusa végül még megjegyezte, hogy továbbra sem tudni, ki rendelte el Matolcsy fizetésemelését. Az érintettekről mindössze annyi derült ki a múlt héten Virág Barnabás MNB alelnök által, hogy a jegybanktörvény módosítását a kormány kezdeményezte.