A felhő alapú informatika népszerűsége évről évre növekszik, ennek ellenére sok cég tart a teljes virtualizációtól.

A „felhő” szó elsőre csalókának tűnhet, amikor a felhőszolgáltatás lényegét, értelmét és fontosságát szeretnénk bemutatni. Itt ugyanis nincs szó égbe költöztetett szolgáltatásokról. Ehelyett egymással összekötött, esetenként több ezer számítógépről, tárolóegységről, nagyon is földi szerverről beszélünk. Ezek az egységek adnak „otthont” különféle alkalmazásoknak, operációs rendszereknek a rajtuk futó virtualizációs szoftvereknek köszönhetően. Ennek eredményeként ma már nem kell a vállalatoknak szerverszobákat fenntartaniuk vagy súlyos befektetéseket eszközölni a hardveres háttérbe: a működésükhöz szükséges informatikai erőforrásokat bérelve azokat bárhonnan elérhetik.

Az IT Akták Felhőszolgáltatás a magyar piacon című adásában Ortutay Györggyel, a SERCO Informatika Zrt. kereskedelmi igazgatójával és Odri Kornéllal, a vállalat szolgáltatási igazgatójával Kánai András, a Meraki Marketing B2B kreatív igazgatója arról beszélgetett, hogy bár a felhő alapú informatika népszerűsége folyamatosan nő, sok szervezet még most is óvatos és tart a teljes virtualizációtól. Mi állhat a háttérben? Kiderül az IT Akták adásából!