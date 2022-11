Hétfőtől Felcsútra sem érkezik üzemanyag

A Mol jövő héttől átmenetileg nem szállít üzemanyagot azoknak a magánkutaknak, amelyekkel a benzinárstop bevezetése után szerződött. A döntés értelmében a Független Benzinkutak Szövetsége szerint több száz településen is üzemanyaghiány alakulhat ki. Az FBSZ tegnap felmérte, mely településeket érintheti az üzemanyaghiány, és ígéretük szerint ezt a listát naponta frissíteni fogják.

A legújabb, lapunkhoz eljuttatott listán Felcsút neve is szerepel a korlátozott ellátással rendelkező települések között.

Az FBSZ korábban levelet írt a Mol vezérigazgatójának, Hernádi Zsoltnak, és Orbán Viktor miniszterelnöknek, melyben azt kérték, hogy azonnal bírálják felül ezt az intézkedést, „hiszen Önök felelősek az ellátásért, az Önök felelőssége a karbantartás időben történő elvégzése is, a stratégiai készletek visszatöltése is, és ebből következően az Önök felelőssége az is, amibe a vidéki lakosságot és vállalkozásokat kényszerítik, ha nem teljesítik, amit vállalta”.