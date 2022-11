Megint gyűlnek a felhők a Magyarországnak járó uniós pénzek felett

Két dolog történt csütörtökön egyszerre a Magyarországnak járó uniós pénzekkel kapcsolatban:

kiderült, hogy az Európai Bizottság biztosainak heti találkozóján, a következő kollégiumban nem kerül napirendre sem a Helyreállítási Alapból Magyarországnak járó pénzek megszavazása, sem a kondicionalitási eljárás lezárása. Erről a Bloomberg írt először, és lapunk is így hallotta.

A másik, hogy az Európai Parlament költségvetési bizottságának azon tagjai, akik a Magyarország ellen indított eljárásért felelősek, sajtótájékoztatót tartottak (erről Ujhelyi István független, korábban MSZP-s EP képviselő számolt be), ahol röviden összefoglalták azt, mit gondolnak a 17 javaslat teljesítéséről, amit az Orbán-kormány megígért azért, hogy ne vegyék el tőle a kohéziós pénzeket.

Arról, hogy pontosan mi a vita tárgya, itt írtunk részletesen. Akkor azt írtuk, a magyar kormány úton van afelé, hogy a pénzekhez hozzájusson, de szinte biztos, hogy hosszú távon ellenőrizni fogja a bizottság a magyarországi helyzetet.

Az Európai Parlament is nagyjából erre jutott. Azt írják a 17 ígéret hatoldalas értékelésében, amely eljutott a 24.hu-hoz is, hogy még akkor sem elégségesek ezek a vállalások, ha mind a 17 teljesül november 19-ig, de erre nem nagyon van esély, mivel jó részük hosszútávú monitorozást igényel. A bizottság szerintük eleve korlátozottan határozta meg a problémák körét, és ha ezeken javítanak is, akkor sem lesz rendben a jogállamiság Magyarországon.

A jogállami tárgyalócsoport, amely a javaslatot az Európai Parlament elé fogja terjeszteni, a négy nagy parlamenti pártcsoport tagjaiból áll:

Petri Sarvamaa , Európai Néppárt;

, Európai Néppárt; Eider Gardiazabal , Szocialisták és Demokraták;

, Szocialisták és Demokraták; Moritz Körner , a liberális Renew;

, a liberális Renew; Daniel Freund, Zöldek.

A jelentés külön-külön is pontozza, hogy mely ígéretek milyen szinten elegendők a jogállami problémák javítására, és milyen minőségben teljesítették őket. Zöld, azaz megfelelő értékelést csak a közbeszerzések hatékonyságát és költséghatékonyságát értékelő teljesítménymérési keretrendszer kidolgozása, valamint a közkiadások fokozott átláthatóságának biztosítása érdekében elfogadott jogszabályok kaptak, a teljesítés minőségében pedig három ígéret kapott zöld jelzést:

az uniós támogatás közérdekű vagyonkezelő alapítványok általi felhasználása átláthatóságának biztosítása,

a közhatalom gyakorlásával és a közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt bűncselekmények esetén alkalmazandó külön eljárás bevezetése,

valamint az unió csalás elleni hivatalával, az OLAF-fal való együttműködés erősítése.

Ebben az esetben egyébként a zöld jelzés nem annyira a minőséget jelzi, inkább azt, hogy már elfogadta őket az Országgyűlés.

A parlament értékelése azért problémás, mert nyomást tud gyakorolni a bizottságra. Erre több módszerük is van, de a legkeményebb fegyver az, hogy meneszteni tudják a teljes Európai Bizottságot.

Az pedig, hogy a bizottság nem tűzte napirendre egyik ügy tárgyalását sem, azért gond, mert a teljes menetrendet felrúghatja. A Helyreállítási Alapról az év végéig szavaznia kell a bizottságnak és a tanácsnak is, az utóbbi pedig december elején ülésezik. Addig lesz még egy kollégiumi ülés, ahol a bizottság megszavazhatja a javaslatokat, ez a jövő hét utáni héten esedékes, november végén, december elején.