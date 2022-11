IT Akták: beszélgetéssorozat a 24.hu-n

A SERCO Informatika Zrt. IT Akták informatikai beszélgetéssorozata mostantól a 24.hu-n is elérhető!

Manapság látszólag minden az informatika körül forog: szakemberhiányról, digitalizációról, szuperszámítógépekről szólnak a hírek. De vajon mi áll a háttérben? Mi mozgatja a folyamatokat, és merrefelé halad az IT?

A magyar tulajdonú, hamarosan alapításának 40. évfordulóját ünneplő cég, a SERCO Informatika Zrt. a fenti kérdések megválaszolására 2021-ben egy különleges formátumot hozott létre. Ez a beszélgetős háttérműsor, az IT Akták, amely a podcast könnyű hozzáférhetőségét, közérthetőségét vegyíti a szakértőket felvonultató videók tematikai elmélyültségével.

Az eredmény eddig: egy több mint 1000 percet tartalmazó néznivaló, amelynek egy-egy epizódját mostantól a 24.hu olvasói is bővebben megismerhetik. Legyen szó akár felhőmegoldásokról, kvantumszámítógépről, chiphiányról vagy kiberbiztonsági kérdésekről – mindig megér egy beszélgetést, hogy felszínre hozzuk a téma legizgalmasabb részeit könnyen emészthető, 10-15 perces epizódokra bontva.

Kapcsolódjanak be az IT Akták adásaiba és azon keresztül elsőként a kvantumszámítógépek világába! A kvantumszámítógép egyeseknek a multiverzumos filmek világát idézi fel, másoknak egy túlságosan bonyolult hátterű gépezetet. Ez a bonyolult gépezet alapjaiban változtathatja meg az életünket, működésének megértése azonban komoly kihívást jelent. Hol tart ma a kvantumszámítógépek fejlesztése? Kánai András, a Meraki Marketing, B2B kreatívigazgatója Taál Péterrel, a Fujitsu technikai csoportvezetőjével, Farkas Bálinttal, a Turbine. AI fejlesztési vezetőjével és Odri Kornéllal, a SERCO Informatika Zrt, szolgáltatási igazgatójával beszélgetett az IT Aktákban, amit az alábbi képre kattintva érhet el.