Trükkösen számolt be a közmédia a Hadházy-féle tüntetésről

Épp a lényeg, vagyis az maradt ki az M1 hírcsatorna és a hirado.hu tudósításából, hogy az MTVA épülete elé Hadházy Ákos országgyűlési képviselő által szervezett pénteki demonstráció célja a közmédia súlyos hírcenzúrájának eltörlése volt, valamint az, hogy az ellenzék által hírhamisítónak tartott Papp Dániel vezérigazgató távozzon az állami médiaszolgáltató éléről, a helyére pedig konszenzusos vezető kerüljön – írta a Media1 a péntek esti hírműsorok tanulmányozása után.

A portál szerint annyiban akár sikeresnek is nevezhető Hadházy Ákosnak az MTVA óbudai gyártóbázisa elé szervezett tiltakozása, hogy az állami hírcsatorna, az M1 televízió rövid tudósításaiban legalább beszámolt arról a 9 pontos követelésről, amit az oktatás helyzetének javítására fogalmaztak meg tanárok és diákok közösen, illetve többször élő képet is adott az állami televízió, valamint a hirado.hu-ra is felkerült videós anyag, azonban a Media1 által fellelt tudósításokban (lásd itt és itt) elhallgatták azt a közel sem mellékes körülményt, miszerint a tiltakozást Hadházy azért hirdette meg, mivel szerinte az „állami médiát vissza kell venni a köz számára”, és ehhez Papp Dániel leváltására van szükség. Hadházy azt is követelte, hogy szűnjenek meg a kormányzati reklámok.

A Media1 a hirado.hu-n visszanézhető tudósításokban nem talált még csak említést sem arról, hogy a tiltakozás célja elérni, hogy a közmédia a szakmai sztendereknek megfelelően működjön és ne hallgasson el híreket. Az említett két tudósításban az M1 televízió úgy tett, mintha a tiltakozás egy tanártüntetés lett volna, így az MTVA szempontjából kellemetlen részekre nem tett utalást – írja a Media1.