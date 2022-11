Népszerű színészekkel szelfizett Novák Katalin

Színházban járt pénteken este Novák Katalin. Az államfő erről a saját Facebook-oldalán számolt be. A bejegyzés szerint a köztársasági elnök A döntés című produkciót látta MOM Kulturális Központban. Az előadás a holokauszttúlélő Edith Éva Eger A döntés című világsikerű művéből készült, Csányi Sándor és Tenki Réka színész házaspár adja elő.

Az előadást rendezőként is jegyző Csányi Sándor ezt írja az ajánlójában: „Jelenleg ez a legfontosabb történet az életemben. Nem csak azért fontos, mert Rékával ez az első közös színházi munkánk, hanem azért is, mert azt érzem, 47 éve arra várok, hogy elmesélhessem ezt a történetet. Szeretnénk, ha ezt ti is átélnétek velünk. Mi azóta nem tudjuk elfeledni, amióta először elolvastuk. Reméljük ez veletek is így lesz.”

Novák Katalin a posztjában két, Tenki Rékával és Csányi Sándorral közös képet osztott meg. Mint írta: