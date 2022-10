Egy sor újabb intézményt bezárnak Nyíregyházán

Határozatlan időre egy sor népszerű kulturális és sportintézményt bezárnak Nyíregyházán – derül ki az ATV Híradó riportjából. Mint arról korábban beszámoltunk, a városban a spórolásra hivatkozva 200 diákot is kiraknak egy kollégiumból. Nekik jövő hét vasárnaptól már az új, számukra kijelölt diákszállókra kell átköltözniük.

Babosi György, a Szövetségben Nyíregyházáért önkormányzati képviselője a műsornak elmondta: bezár a színház, a városi könyvtár, a művelődési ház és annak az alfiókjai, illetve az összes uszoda – kivéve az Aquaris, amit valószínűleg csak januártól zárnak majd be.

A nyíregyházi állatkertnek szintén komoly gondjai vannak az elszálló árak miatt. Itt összevonásokkal, rövidített nyitva tartással és fafűtéssel próbálják kezelni a helyzetet, de bezárásról nem lehet szó, mert az állatokról gondoskodni kell.

Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója egy kórházhoz hasonlította a létesítményt. Mint mondta, van ötezer lakójuk, amelyeknek a megfelelő életkörülményeket biztosítani kell. Egyes fajok nem maradhatnak fűtés nélkül se, esetükben egyenesen katasztrófához vezetne, ha 18 fokosra csökkentenék a hőmérsékletet. Eddig az állatkert fűtésszámlája 100 millió forint volt, ez azonban most a négyszeresére emelkedett, és a korábbi 200 milliós áramszámla is csaknem az egymilliárdhoz közelít a közbeszerzési eljárás lezárta után. A spórolás jegyében több irodát és állatházat is összevonnak.

A gáz ára mostanra 100 euró alá esett a holland tőzsdén, ami köbméterben nagyjából 400-420 forintos árat jelent. Ez több mint 45 százalékos áresés augusztushoz képest, amikor a gáz piaci árát 747 forintban határozta meg energiahivatal. Az összeget ráadásul október elsejétől tovább emelték: köbméterenként 767 forintra.