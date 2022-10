Az MTVA székháza elé autóval száll ki az MTVA stábja, hogy Hadházyt figyelje

Az MTVA munkatársai reggeltől estig folyamatosan rögzítik Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő minden lépését a közmédia óbudai központja előtt.

Az ellenzéki politikus pénteken jelentette be, hogy kormányzati propaganda ellen tiltakozva sátrat ver az MTVA székháznál, és arra kéri az embereket, hogy november 4-én menjenek ki a székházhoz, és vegyék blokád alá az épületet.

Az MTVA most nagy erőkkel figyelteti a sátrazó Hadházy Ákos tevékenységét. A közmédia egész stábot vezényel a székház elé, akik nagyjából négy óránkénti váltásban, két-két fővel érkeznek, és saját kamerát állítanak fel a sátor közelében.

A köztévés munkatársak minden alkalommal egy újabb, saját autóval szállnak ki a közmédia székháza elé. A képviselő vasárnap Facebookján közzé is tett egy videót, amelyen az látható, hogy a MTVA Skodája a felállított kamera mellett pöfög, a stáb tagjai a járó motornál melegednek az autóban. A később kiérkező stáb a poszt megjelenése után már nem indította be a motort, ezért le is merült az akkumulátora.

Annyi pénze van (Önöktől) a pártállami hazugsággyárnak, hogy reggel nyolctól este 11-ig kameráznak (de azért a hideget nem bírják, járó motorú autóban melegszik a váltott stáb). Annyi pénzük van (Önöktől), hogy a felvett anyagból egyetlen tudósításra sem futja nekik. Gondolom, megvárják, amíg hasraesek a sátor zsinórjában, vagy észreveszik, hogy lyukas a zoknim

– írta Hadházy arra utalva, hogy 2018-ban, amikor az akkor demonstráció után az ellenzéki képviselők bementek, majd bent is aludtak az MTVA épületében, felvették, hogy Hadházynak lyukas volt a zoknija. A felvételt aztán a teljes kormányoldali média sulykolni kezdte.