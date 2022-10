Sztrájkolnak a szentesi óvodákban is, ügyelet sem lesz

A Szentesi Felsőpárti Óvoda tagóvodáiban dolgozók is csatlakoznak a pénteki sztrájkhoz, a dolgozók még ügyeletet sem tartanak, erről értesítették a szülőket is, számolt be olvasónk. Délután pedig a pedagógusok, szülők és diákok flashmobot tartanak majd a szentesi Kossuth téren.