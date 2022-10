Márki-Zay Péter: Jöjjenek csak a nyomozók, én nyugodt vagyok

Nem keresett még senki a nyomozás ügyében, de nyugodt vagyok – mondta a hvg.hu-nak Márki-Zay Péter, akit a lap a milliárdos külföldi kampánytámogatásról kérdezett.

A 24.hu nemrég feltárta, csaknem kétmilliárd forint érkezett 2022 első felében Márki-Zay Péter mozgalmához az Egyesült Államokból, és részben ez volt a fedezete az ellenzéki kampány nagyjából 3,5 milliárd forintos összköltségének. Miközben pártok nem fogadhatnak el külföldről támogatást, a civil szervezetekre ez nem vonatkozik. Ugyanakkor mint cikkünk rámutatott, eddig senkinek nem volt „papírja” arról, hogy kampányának felét „kiskapusan”, de külföldről finanszírozták. Az amerikai pénzek ügyében sikkasztás miatt a rendőrség is nyomoz.

Márki-Zay most a hvg-nek azt mondta, még senki sehonnan sem kereste az ügyben.

Jöjjenek csak a nyomozók, én nyugodt vagyok

– tette hozzá az ellenzék egykori miniszterelnök-jelöltje. A lap kereste a nyomozó hatóságot is, hogy a nyomozás állásáról érdeklődjünk, de az ORFK-tól csak annyi választ kaptunk, hogy “a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodánál sikkasztás és pénzmosás gyanúja miatt továbbra is folyamatban van a nyomozás, aminek érdekére tekintettel egyelőre bővebb információt nem áll módunkban adni”.

A hvg.hu kérdésére, hogy mozgalomként csak kihasználtak egy jogi kiskaput, Márki-Zay Péter azt válaszolta:

kiskapu nincs, ez egy óriási kapu.

Hozzátette: „a CÖF is ezt csinálja, csak ők nem külföldi adományokból, hanem itthon összelopott pénzből, állami cégek támogatásából”.

„Nincs takargatnivalónk, nem titkoltuk, márciusban még sajtóztuk is, hogy kapjuk a pénzt” – mondta most a hvg.hu-nak Márki-Zay, hozzátéve: „erről a pártvezetők is tudtak, mindannyian”.

A hvg emlékeztetett, az MMM-nek az adományt közvetítő Action for Democracy nevében Korányi Dávid, Karácsony Gergely városdiplomáciai főtanácsadója a minap azt mondta, csak a diaszpórában élő magyarok pénzéből támogatták Márki-Zay mozgalmát, korábban pedig tagadta, hogy ezzel nemzetbiztonsági kockázatot jelentő módon beavatkoztak volna a választásba.

„Ez egy zárt, nem nyilvános bizottsági ülés volt, emiatt nem mondhatok semmit és nem is kommentálnám egyik állítást sem” – mondta a lap érdeklődésére Sas Zoltán, a nemzetbiztonsági bizottság elnöke. A jobbikos politikus azt viszont elismerte, hogy az MMM-féle adománygyűjtésének köze van az általa egyéni képviselői indítványként benyújtott törvénymódosító javaslathoz, amely szerint civil szervezet a külföldről származó támogatás felhasználásával az országgyűlési képviselők választásán, az Európai Parlament tagjainak választásán, valamint helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán közvetlenül vagy közvetve jelölő szervezetet és jelöltet nem támogathat.

Sas Zoltán azt mondta, a javaslata nem ellehetetleníteni akarja a külföldről támogatást kapó civileket, ahogy tette volna azt a Fidesz egykori civiltörvénye, csak annyi a cél, hogy külföldi támogatást ne lehessen hazai kampánytevékenységre költeni.

Márki-Zay Péter a hvg.hu-nak azt mondta, talán Sas nem, de a pártvezetők – így a Jobbiké is – tudtak a külföldi pénzgyűjtésről. A javaslat benyújtása után felhívta a jobbikos politikust, és arra kérte, hogy “ne a Jobbik játssza el a Fidesz szerepét”. Megjegyezte: az lenne a legtisztább helyzet, ha úgy változtatnának, hogy “semmilyen fizetett politikai hirdetés ne jelenhessen meg a kampányban, tiltsák meg mindenkinek, a Fidesznek is, meg az ellenzéknek is”.