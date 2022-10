A pécsi tankerület legfeljebb 2 perces szellőztetést javasol az iskolákban

A pécsi tankerület azt kéri az iskoláktól, hogy 90-120 másodpercben maximalizálják a szellőztetést és napi kétszer ellenőrizzék a termek hőmérsékletét – számolt be az RTL vasárnap.

A napi kétszeri ellenőrzésre azért van szükség a tankerület szerint, hogy csak annyi radiátor üzemeljen, amennyi az előírt hőfok biztosításához feltétlenül szükséges. Azt is ellenőrizni kell, hogy be van-e zárva minden ajtó, nem ég-e feleslegesen a villany, illetve, hogy hétvégére letekerték-e a termosztátot 16 fokra. Azt is írták, hogy a minimálisra kell csökkenteni a csoportbontásokat.

Az RTL által megkérdezett középiskolai tanár ugyanakkor azt mondta, hogy a tantárgyfelosztást legkésőbb augusztusban elfogadták, a tankerületi utasítást azonban szeptember 30-án adták ki, így a csoportbontásokkal már nem nagyon tudnak mit tenni.