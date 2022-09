„Én nem ütöttem meg annyira a bokámat, mint mindenki más” – állítja a Palkoviccsal tárgyaló ételfutár

Kolesár András úgy számol, 50 ezer forint helyett 80–90 ezer forintra ugrik az adóköltsége, de aki 40 órát futárkodik, annak jóval húzósabb lesz ez az összeg. A Wolt és a Foodpanda is azt írta kérdésünkre, hogy a futárok döntő többsége átalányadózásra állt át.

Én nem ütöttem meg annyira a bokámat, mint mindenki más

– erről beszélt a 24.hu-nak Kolesár András, a nyári katatüntetések egyik szervezője, akit akkor ismert meg az ország, amikor odalépett a Budai Vár egyik éttermében vacsorázó Palkovics Lászlóhoz, majd később egy feszült hangulatú egyeztetésen is részt vett a technológiai és ipari miniszterrel. Kolesár továbbra is Wolt-futárként dolgozik, azt viszont még ő sem látja tisztán, mennyit keres majd pontosan a módosítás után, ám egyetemi tanulmányainak köszönhetően jelentős adókedvezmény jár majd neki. Katáról átalányadózásra állt át szeptember elsejétől. Sabjányi László, a Wolt Magyarország ügyvezető igazgatója portálunknak küldött tájékoztatása szerint a futáraik döntő többsége végül ezt az adózási formát választotta.

Kolesár András becslése szerint a havi 50 ezer forintos kiadása – ha beleszámolja a megemelkedett könyvelési költségeket is – 80–90 ezer forintra ugrik majd fel.

Ez persze egy komoly költségnövekedés, de én azért egészen jól jártam. Aki eddig 40 órát dolgozott, annak a keresete nagyjából 700 ezer forint körül mozgott. (Ebből persze nagyon sok lejött, a benzintől kezdve a szervizen át az adóig.) Az ő adóköltségük az eddigi 50 ezer forint helyett most 200 ezer forint lett átlagban

– nyilatkozta András.

A Wolt a válaszában arról is írt, hogy számításaik szerint a szeptembertől bevezetett kompenzáció fedezi az új adózással járó többletköltségek jelentős részét, és „így a Wolt továbbra is vonzó, rugalmas munkavégzési lehetőséget jelent a futár partnereknek”. A cég azt kommunikálja, hogy az új, sávos kompenzációs rendszer az adminisztrációs költségeket fedező 10 ezer forinttól egészen akár 120 ezer forintig enyhíti a futárok többletköltségeit.

Kolesár András annyiban árnyalja a cég válaszát, hogy szerinte ezt a 120 ezres kompenzációt szinte lehetetlen elérni. „Ehhez 800 címet kell kivinni havonta, vagyis gyakorlatilag minden nap 10–12 órát kell dolgozni ennek eléréséhez. Ráadásul, mivel ezek a futárok a sok munkával sokat is keresnek, nagyon magas lesz az adójuk. Jó, ha ez a 120 ezres kompenzáció a felét fedezi az adóterheknek” – érzékelteti a nehéz helyzetet a Wolt-futár.

A cég tájékoztatása szerint „az operációs és pénzügyes csapataik az elmúlt két hónapban azon dolgoztak, hogy a futár partnereik számára zökkenőmentes legyen az átállás”. Kolesár András szerint az átállás valóban többnyire gond nélkül lezajlott, viszont a Wolt igazából csak annyit tett, hogy kitöltettek velük egy űrlapot arról, milyen formában folytatják majd a munkát. A Woltot kérdeztük arról is, hogy nagyságrendileg hány munkatárs hagyta el a céget a módosítás miatt. Konkrét számot nem írtak, annyit tudtunk meg, hogy az őszi időszak eddig „a terveik szerint alakul”, az elmúlt hetekben pedig több száz futárt toboroztak. „Ősszel a rossz idő beköszöntével és a nyári szabadságok végével hagyományosan megugrik a rendelések száma, így ilyenkor minden évben gőzerővel dolgozunk azon, hogy növeljük a futár partnereink számát” – tették hozzá.

András nem tudna konkrét számot vagy tendenciát mondani a munkaerőhelyzettel kapcsolatban, szerinte

ki kell várni, elég lesz-e a keresetünk arra, hogy túléljük a válságot.

A felmondási hullám egyébként nem egyedi a szakmában, és szerinte további felmondások is elképzelhetők a tél folyamán.

A tüntetések egyik főszervezőjét arról is megkérdeztük, miért hagytak fel egy idő után a demonstrációkkal. „Addig nem lesz sikeres, nagy létszámú tüntetés, amíg nem ég mindenkinek a háza. Ha csak a szomszéd háza ég, akkor nem mennek utcára az emberek” – válaszolta András, aki azt is elmondta, hogy az október 23-ai nagyobb tüntetésre ők is készülnek. Ekkor több szakszervezet is utcára vonul majd, és egy nagyobb demonstrációt terveznek erre a napra.

A Foodpanda 1000 embert keres

A másik nagy hazai ételkiszállító céget is megkérdeztük a katamódosítás hatásáról. Juhász István, a Foodpanda Magyarország ügyvezetője szerint a fizetendő adóterhek egyéni helyzettől függően emelkedhettek, „de egyes esetekben akár csökkenhettek is”. Utóbbit nem fejtette ki, de azt elismerte, hogy „voltak, akik felhagytak a futárkodással, de vannak olyanok is, akik most még többet szállítanak ki velünk”.

A kata miatti lemorzsolódás és az ősszel hagyományos megrendelői igénynövekedés miatt jelenleg akár 1000 futárt is tudnánk szerződtetni országosan

– írta kérdésünkre. Átlagosan 18 százalékkal emelték a futárdíjakat, „amivel a megemelkedett adó- és könyvelői terheknél nagyobb mértékben kompenzáltuk a partnereket”. Készültek a benzinárstop kivezetésére is, és októbertől annak ellenére is tervezik emelni a futárdíjakat több kiszállítási zónában, hogy ez végül „későbbre tolódik”.

Munkaviszonyt kínál a Kifli A 2019 decembere óta online szupermarketként szolgáltató Kifli.hu is alvállalkozó áruszállítókkal dolgozik, idén szeptember 1-jéig a kiszállítók többsége szintén katás egyéni vállalkozó volt. Az újonnan csatlakozó futároknak viszont a cég munkaviszonyt kínál. A vállalat közleménye szerint a Kiflinél munkát vállaló áruszállítók rugalmas időbeosztásban dolgozhatnak négyféle műszakban: reggel, délelőtt, délután és este. Az autót és a munkavégzéshez szükséges eszközt, valamint a kezdést megelőző képzést a Kifli adja. A borravaló 100 százaléka a munkavállalónál marad, amivel kiegészítve a címpénz címeként akár az 1000 forintot is elérheti. „A bejelentett munkaviszony jelentős stressztől kíméli meg az áruszállítót, megszűnik a folyamatos anyagi bizonytalanság” – fogalmazott Klekner Péter ügyvezető.

A Wolthoz hasonlóan a Foodpanda vezetője is arról számolt be, hogy a futárok döntő többsége az átalányadózást választotta.

Futárpartnereink a Foodpandával szerződésben álló alvállalkozók, akiknek vállalkozásuk alapját és napi rutinját is befolyásolta a hirtelen változás. Érezhető a futárközösség összehúzása, segítik egymást, ahogy mi is igyekeztünk mindent megtenni a minket is meglepetésként ért helyzetben

– írta válaszában az ügyvezető.