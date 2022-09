Tóth Gabi túlvan a kórházon, a hétvégén már Böjte atya áldásával koncertezett

A hét közepén meglepő módon az Orbán-kormány uniós minisztere, Navracsics Tibor jelentette be, hogy Tóth Gabi kórházba került. Az énekes miatt elmaradt Tapolcán egy fideszes rendezvény.

Tóth Gabi szombaton újra színpadra lépett, a szegedi koncertjéhez pedig Böjte Csaba adott spirituális segítséget.

Böjte atya áldása és ölelése erőt adott és megerősítette a hitemet.

– írta Instagramon Tóth Gabi a koncertjéről posztolva. Mint az énekesnő arra kitért, a nagyszabású koncert előtt megerősödött benne, hogy „a szeretet erősebb, mint a gyűlölet”, meg hogy „a hit ereje”.

Tóth Gabi megköszönte a tízezer embernek a részvételt, bár, mint a Szegeder írja, ők úgy tudják, szervezők 7500 fővel maximalizálták az eseményt katasztrófavédelmi okokból. Mint arról a lap beszámolt, az áldás után a koncert is érdekes volt: Tóth Gabi beszélt a szegedi kedves emberekről, illetve az Ákoshoz fűződő barátságáról is. (via: Telex.hu)