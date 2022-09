Dobrev Klára: Nem vagyok benne biztos, hogy az Orbán-kormány kitölti a ciklusát

A DK frissen felkért árnyékminiszterelnöke volt az ATV kedd esti vendége, ahol természetesen nem lehetett más a téma, mint az árnyékkormány.

Dobrev Klára az elején azt mondta, hogy azért van értelme az árnyékkormánynak, hogy legyen változás Magyarországon. „Nagyon nagy a baj, az elmúlt 30 év egyik legnagyobb válságának nézünk elébe, amit mindenki a saját bőrén is meg fog tapasztalni.” Ezért szerinte most egy ellenzéki párt nem teheti azt meg, hogy nem mutat világos alternatívát. A DK EP-képviselője szerint április 3-a óta nagy a csalódottság az ellenzéki oldalon, őt viszont nem érdekli a pártok, de az érdekli, hogy a választók lássanak alternatívát, hogy aztán az milyen formációban áll össze, erről nem most kell beszélni az EP-képviselő szerint.

Az Orbán-kormány valódi alternatívája egy baloldali kormány, amelynek a hétköznapokat segítő politikája van. Ez a politika kimondja, hogy erős államra van szükség, állami egészségügyre, állami oktatásra, tisztességes bérek kellenek és tisztességes nyugdíj.

Ebből az országból lehet normális országot csinálni

– mondta Dobrev.

Ezután beszélt arról, hogy „nálunk a Demokratikus Koalícióban nagyon komoly viták vannak. Elvi viták, stratégiai kérdésekről.” A riporter erre megkérdezte, hogy közte és Gyurcsány Ferenc közt is vannak viták, amire Dobrev azt mondta:

Abszolút.

Hozzátette: minden politikussal van ilyen vita a DK-ben, de ha megállapodnak valamiben, azt mindenki betartja.

Azt is elmondta, hogy a DK-ban az elnökség és az árnyékkormány közösen hozzák meg a döntéseket. Arra a kérdésre, hogy az árnyékkormány a DK-é vagy az ellenzéké, azt mondta: a Demokratikus Koalícióé, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennének nyitottak, szeretnének bárkivel együttműködni, aki ebben támogatja őket. Reméli, hogy az árnyékkormány nem az ellenzéki terepet rendezi át, hanem az országban lévő állapotokat.

Egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy ez a kormány a négyéves ciklusát ki tudja tölteni

– mondta a politikus.

Arra a kérdésre, hogy lesz-e még ellenzéki előválasztás nem válaszolt egyértelműen Dobrev Klára.