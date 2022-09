Nem beszél nyelveket? Semmi gond! A Vasco Translator V4 fordítógép majd beszél Ön helyett!

Kifogástalan megjelenés, letisztult dizájn, jól látható kijelző, egyszerű használat, tűpontos fordítás hanggal, extra és egyedi funkciók. Röviden ezek jellemzik a Vasco Translator V4 fordítógépet.

A Vasco Electronics 13 éves gyártói tapasztalattal piacvezető szerepet tölt be a hangalapú fordítógépek iparágában. Az Európai Unióban tervezett és programozott termékről van szó, amely rendelkezik magyar nyelvű ügyfélszolgálattal, budapesti mintabolttal, valamint természetesen magyar nyelven is beszél. A Vasco Electronics termékeit Európa-szerte közintézmények, például kórházak, rendőrkapitányságok és oktatási intézmények is használják a készülék csúcsminősége és megbízhatósága miatt.

Ki áll a forradalmi és díjnyertes Vasco Translator V4 fordítógép mögött?

A gyártó, a Vasco Electronics egy európai-amerikai cég, amely 2008 óta van a piacon. A sürgősségi ellátáshoz szükséges megbízható, gyors nyelvi fordítók iránti igény adott lendületet Maciej Góralski jelenlegi vezérigazgató cégalapításához. Azóta a Vasco beszédfordítók számos díjat nyertek (pl. Mobile World Conference GLOMO Award, Red Dot Design Award és New York Product Design Award 2021). A Vasco készülékeket nem csak az utazók és üzletemberek értékelik; gyakran használják a közszolgálatban és a mentőszolgálatoknál is. A fordítógépek szakértője rendszeres kiállító olyan nemzetközi technológiai vásárokon, mint a berlini IFA vagy a Las Vegas-i CES.

Nyelvzseni a zsebben

Intenzíven megtapasztalni egy külföldi országokat, elmerülni teljesen más kultúrákban, és igazán megismerni az ottani embereket – ez az, amiről idén sokan álmodoznak. De kevesen váltják valóra az álmot. Mert míg a világ egyes részein lehet boldogulni egy kis angollal, sok lenyűgöző ország megköveteli a helyi nyelv ismeretét. Ki szeretne minden utazás előtt hosszas nyelvtanfolyamokat elvégezni, vagy szótárhegyeket vinni magával? A megoldást az elektronikus fordítógépek jelentik, amelyek szinte minden kívánt nyelvet spontán módon és pillanatok alatt lefordítanak.

A legújabb eszközök lenyűgöző képességekkel rendelkeznek: a hang alapú nyelvi fordítással könnyedén eltüntetik a nyelvi akadályokat. A Vasco Electronics csúcsminőségű beszédfordító segítségével megtapasztalható, hogy az ilyen készülékek milyen egyszerűen használhatók és sokoldalú támogatást nyújtanak külföldön. Ezeket az egyedi funkciókat személyesen is kipróbálhatja a Vasco Electronics Budapest üzletében.

Fordítson nyelveket ingyenes internetkapcsolattal a beépített SIM-kártyának köszönhetően

A Vasco nyelvi fordítók egyértelmű előnye az élethosszig tartó ingyenes internet-hozzáférés, amely közel 200 országban érhető el. Ez a beépített SIM-kártyának köszönhetően lehetséges, amely világszerte kapcsolatot létesít a mobilhálózat-szolgáltatókkal. Miért olyan fontos ez? A legújabb, mesterséges intelligenciára épülő szabványok szerint optimalizált nyelvi fordítások csak online kapcsolattal érhetők el – külföldön pedig magas költséggel működnek. Egy ingyenes internetkapcsolattal rendelkező nyelvi fordító tehát lényegesen olcsóbb, mint egy mobilalkalmazás használata. A Vasco Electronics az egyetlen fordítógép, amely ingyenes internetet biztosít a fordításokhoz.

Fordítson le 108 nyelvet 96%-os fordítási pontossággal

Nyelvtudás nélkül mindenkinek, aki külföldre utazik, támaszkodnia kell a nyelvi fordítójára. Még belegondolni is rossz, mi történik, ha nem érti meg a repülőtéri bejelentéseket, ha nem tudja megértetni magát a kórházban, vagy akár nemkívánatos ételeket rendelhet az étteremben. Ilyen esetekben elengedhetetlen a megbízható, pontos és gyors fordítás. A Vasco Translator V4 fordítógép összesen 108 támogatott nyelven működik, beleértve a dialektusokat és változatokat (például a brit angolt vagy a kanadai franciát). A készülék ezt nem csak 96%-os pontossággal, de fél másodpercnél is rövidebb idő alatt lefordítja. A fordítás kiejtése világos és pontos – és valóban hasonlít egy anyanyelvi beszélőhöz.

Értsen meg mindent, fordítson fényképeket

Legyünk őszinték – szeretünk elmerülni egy másik ország kultúrájában és szokásaiban, de az is nagyszerű érzés, hogy bizonyos helyzetekben magabiztosan tudunk eligazodni, amitől kicsit otthonosabban érezzük magunkat. A beszédfordító képes lefordítani az elkészült fényképet, vagy például az étlapokat, táblákat, menetrendeket vagy figyelmeztetéseket. A készülék automatikusan elvégzi Ön helyett a fordítást – készítsen egy képet, és a fordítógép az Ön anyanyelvén mutatja a tartalmat. A fotófordítás nagyban megkönnyíti az utazást, mivel hatékony és gyors – néhány másodperc múlva a lefordított tartalom megjelenik a képernyőn.

Csoportos beszélgetések fordítása

A képfordító funkció nem az egyetlen kiemelkedő tulajdonsága a Vasco Electronics beszédfordító eszköznek. Itt érdemes megemlíteni a MultiTalk alkalmazást, amely lehetővé teszi a csoportos beszélgetések fordítását. Ez a funkció pl. rendkívül hasznos nemzetközi utazási csoportokban vagy céges találkozókon, ahol minden résztvevő más nyelven beszél. A projektmunka egy nemzetközi csapatban vagy az élénk beszélgetések egy különböző nemzetiségű baráti társaságban gyerekjátékká válnak a beszédfordító segítségévell!

Piacvezető technológiai a fordításban

A Vasco fordítógép olyan szoftveren fut, amelyet rendszeresen frissítenek, és ezért mindig a legmagasabb minőségi szinten elérhető. A cég folyamatosan fejlődik, és minden egyes nyelvpár esetében piacvezető technológiát alkalmaz, hogy biztosítsa az összes nyelvi fordítás legmagasabb színvonalát. Egyszerűen csak töltse le a legújabb frissítéseket közvetlenül a készülékére – természetesen ingyenesen.

Beszédfordító egyszerű és intuitív kezeléssel

Nemcsak a technológiával együtt felnőtt generációk, hanem az idősebbek is egyre többen szeretnének utazni. Gyakran elriasztja őket a nehezen elsajátítható technológiájú, modern eszközök használata. A Vasco Translator V4 fordítógép viszont nagyon egyszerűen használható. Egyszerű és intuitív felhasználói felülettel rendelkezik. A nagy, 5 hüvelykes képernyőnek köszönhetően a készülék összes nyelvi fordítása világos és könnyen olvasható.

Strapabíró külső és erős akkumulátor

Az utazás mozgással jár. Valami könnyen leesik a földre, vizes lesz vagy piszkos lesz. Nincs ok az aggodalomra. A Vasco Translator V4 fordítógép ütésálló, fröccsenésálló és porálló is! Ez a készülék minden kedvezőtlen körülménynek ellenáll, legyen az időjárás vagy élénk helyzet. Kirándulás a hegyekbe vagy a tengerhez? Semmi gond, a nyelvi fordító sérülése gyakorlatilag lehetetlen, még a legvadabb utazási kalandokon is. A robusztus eszköz emellett rendkívül praktikus – minden zsebben elfér. A hosszú élettartamú akkumulátornak köszönhetően a beszédfordító bármikor, több napig is használható egyetlen feltöltéssel.

Erőteljes hangszórók a tiszta hangfordításért

Zajos utcák, forgalmas piacok és forgalmas repülőterek – gyakran nehéz idegen nyelven beszélgetni. A Vasco Translator V4 fordítógép nyelvi fordító zökkenőmentes szórakozást biztosít még zajos környezetben is. Erőteljes hangszórókkal rendelkezik, amelyek jóval a normál beszélgetés zajszintje feletti teljesítményt nyújtanak – akár 99 decibelt! A háttérzaj sem okoz gondot, mert a Vasco Translator V4 mikrofonja akár 99%-ban is elnyomja az ilyen zajokat.

Győződjön meg Ön is a fent említett funkciókról, a magas minőségről és a kiváló teljesítményről. A Vasco Electronics Budapest üzletébe már megérkezett a legújabb Vasco Translator V4 fordítógép, próbálja ki Ön is.

Az új Vasco Translator V4 fordítógép 5% kedvezménnyel kapható a 24.hu olvasóinak a 24HU5 kuponkóddal.