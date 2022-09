Beküldték az ukrán ügyvivőt a magyar bürokrácia útvesztőjébe, hogy végül Maruzsáék ne egyeztessenek vele

A magyar külügy a Belügyminisztériumhoz küldte az ukrán ügyvivőt, hogy ott reklamáljon, ha gondja van azzal, amit a magyar tankönyvek írnak Ukrajnáról, de Maruzsa Zoltán államtitkár nem nyitott az egyeztetésre – írta a hvg.hu.

A 24.hu is beszámolt róla, hogy egy nyolcadikos földrajzkönyv Ukrajna kapcsán arról ír, hogy az országban „a nemzetiségek eloszlása nagyon egyenlőtlen. A többség ukrán nemzetiségű, de az ország keleti részén jelentős az oroszok aránya, a Krím-félszigeten pedig ők alkotják a többséget. … Ennek ellenére a két népcsoport gyakran szemben áll egymással. Ellentétük fegyveres konfliktust is kirobbantott a Krím-félszigetért.”

A háborút, illetve a Krím 2014-es elcsatolását tehát a könyv arra vezeti vissza, hogy az ország soknemzetiségű, ráadásul ezt egy olyan illusztrációval szemléltetik, amelyen az orosz medve – melynek usankáján az orosz zászló fordítottan látható – két további figurával (ezek az USA-t és az EU-t személyesítik meg) viaskodik Ukrajnáért.

Az ukrán nagykövetség ideiglenes ügyvivője 2022. szeptember 6-án telefonon kereste meg a külügyi tárca illetékes osztályvezetőjét, akinek felhívta a figyelmét az ukrán sajtóban olvasható, magyar földrajz tankönyvvel kapcsolatos hírekre. A külügy a hvg.hu-val közölte: ”az ügyben eljáró munkatársak az illetékes szaktárcához irányították az ideiglenes ügyvivőt.”

A tankönyvekért ugyanis a Maruzsa Zoltán vezette Oktatási Államtitkárság felel a Belügyminisztériumnál. A lap szerint Ukrajna budapesti nagykövetsége fel is vette a kapcsolatot az államtitkársággal, ám ott egyelőre elutasítóak, mert az az üzenet jött válaszul, hogy nem indokolt találkozó ez ügyben. Pedig a megbeszélésnek lenne más témája is: a háború elől Magyarországra menekült, menedékes státuszú gyerekek iskoláztatása is.

A hvg.hu kereste Balog István ideiglenes ügyvivőt is, aki nem kívánta kommentálni a történteket, csak annyit mondott: „dolgozunk az ügy rendezésén”.