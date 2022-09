Válságálló szakma álom fizetéssel? Igen!

Egy friss kutatás meglepő eredményeket hozott azokról, akik IT karrierre váltottak. Létezik-e olyan szakma, ami hosszú távra nyújt értékálló tudást?

A Junior programozó képzéseket tartó Green Fox Academy ismét elvégezte átfogó alumni kutatását, amelynek eredménye jó kilátásokkal kecsegtet azoknak, akik meglévő szakmájukról szívesen váltanának egy olyan jövőbiztos piacra, mint az IT. Lássuk, miért érdemes az IT karriert választani!

A felmérés szerint a 3 év IT munkatapasztalattal rendelkező karrierváltók átlagbére átlépi a bruttó 1 millió forintot, míg két év szoftverfejlesztői munkatapasztalattal jellemzően már legalább medior pozícióban dolgoznak a bootcampet végzett szakemberek.



De nem csak ez az oka annak, hogy az emberek tömegesen veszik az útjukat az IT terület felé. A kutatásban részt vevők a karrierváltás leggyakoribb okaként a kiégést említették. A bootcampet végzett hallgatók közel 40%-a érezte úgy, hogy korábbi munkája már nem motiválta, munkakedve és teljesítménye csökkent, emiatt döntött úgy, hogy teljesen új területen próbálja ki magát. Ezenfelül a válaszadók több mint negyede azért váltott a programozásra, mert korábbi képzettségükkel, munkatapasztalatukkal nem találtak maguknak megfelelő állást, ami a mostani gazdasági helyzetben még komolyabb kihívást jelenthet néhány szektorban.

Világszerte egyre nagyobb az igény az IT szakemberekre, így ezen a pályán a munkavállalók számára más szektorokhoz képest több a választási lehetőség. A munkaadók által nyújtott kiemelkedő juttatási csomagok és a folyamatos továbbképzési lehetőségek mellett a távmunka és home office biztosítása is gyakori ezen a területen. Ennek köszönhetően világszinten jellemző, hogy akár külföldi nagyvállalatoknál is el lehet helyezkedni, ehhez sokszor még költözésre sincs szükség. A Green Fox felmérése azt mutatja, hogy a munkavállalók kifejezetten nyitottak az ilyen lehetőségekre: tízből kilenc programozó szívesen vállalna munkát nemzetközi környezetben, megtartva magyarországi lakóhelyét, míg közel minden tizedik válaszadó már jelenleg is külföldön dolgozik.



Ha Te is fontolgatod a váltást, ne habozz megtenni az első lépéseket! A Green Fox Academy folyamatosan fejleszti programozó képzéseit, azok kialakításában és a választható IT karrierutak meghatározásában szorosan együttműködik partnereivel, így biztosítva a megszerzett tudás piacképességét.

A mentorok és pszichológusok pedig abban is segítenek, hogy biztosan megtaláld az érdeklődésedhez és egyéni helyzetedhez legjobban illő karrierutat. Hasonlítsd össze a lehetőségeket és találd meg a Te utad!