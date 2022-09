Novák Előd újra elővette a „cigánybűnözést”

Szigorítaná a büntető törvénykönyvet, kiszélesítené a fegyverviselést a Mi Hazánk.

Novák Előd benyújotta törvényjavaslatát, ami a „cigánybűnözés” visszaszorítása érdekében módosítaná a Büntető törvénykönyvet. olyan szigorítást javasol, amely alapján kötelező lenne letartóztatni azt, aki csoportosan, felfegyverkezve garázdaságot, súlyos testi sértést követ el.

A Mi Hazánk politikusa azért nyújtott be módosítást, mert szerinte néhány hete „majdnem megismétlődött a Cosma-gyilkosság”, egy nyíregyházi szórakozóhely előtt megkéselték a Betyársereg megyei vezetőjét, akinek az életét csak a gyors orvosi beavatkozás mentette meg.

Szerinte törvényjavaslata azért indokolt, mert a közelmúltban elszaporodtak, a közfelháborodást okozó, garázda jellegű, csoportosan, egyben fegyveresen, illetve felfegyverkezve elkövetett erőszakos bűncselekmények. Azok társadalmi veszélyességük miatt kiemelkednek a garázdasághoz kapcsolódó minősített esetek köréből, ezért az önálló, magasabb büntetési tétellel fenyegető minősített esetként történő szabályozásuk szükséges.

A bírói gyakorlat alapján, a jelen törvényjavaslat tárgyát képező elkövetési magatartás esetén az elkövetők a hatályos, korábbinál enyhébb büntetési tétel alkalmazása miatt szinte minden esetben elkerülik a letöltendő szabadságvesztés büntetést, amely jogkövetkezmény a bűncselekmény tárgyi súlyhoz mérten aránytalan, ezért okkal vezet társadalmi felháborodáshoz.

Az állami hírügynökség arról is beszámolt, hogy Novák Előd sajtótájékoztatóján bejelentette, a Mi Hazánk törvénymódosítást kezdeményez majd a fegyverviselési lehetőségek szélesítéséért is. A párt fegyverviselési jogot adna a szolgálaton kívüli rendőröknek, katonáknak, biztonsági őröknek, vadászoknak, sportlövőknek, és az önkéntes tartalékos honvédeknek is.

A fegyverviselés engedélyezésést áttenné a rendőrségtől a megyei kormányhivatalokhoz. Az állampolgárok joga fegyverrel is védelmezni saját és embertársaik életét, ezért van szükség a fegyverviselés kiszélesítésére, ahogy az nemrég Csehországban is történt, mondta Novák Előd.

A „cigánybűnözés” a Kádár-korszak kriminológiájában használt kifejezés volt, a „cigányságra jellemző” bűnelkövetési módokra utalt. Használói a 2000-es évektől a származást kötik össze a bűnözéssel, ami diszkriminatív, ráadásul a külünböző tudományos kutatások szerint alaptalan.