60 nap környékén érkezett jel arra, hogy túlélheti balesetét az áramütést szenvedett 15 éves fiú

Két hónapig lebegett élet és halál között az a 15 éves fiú, aki barátja segítségére sietve mászott egy tehervonat tetejére a sárospataki vasútállomáson, ahol mindketten nagyfeszültségű áramütést szenvedtek, írja a Blikk.

Barátja tíz nappal később a kórházban meghalt, de Csáky Soma új esélyt kapott a sorstól: annak ellenére túlélte a tragikus esetet, hogy testfelületének majdnem a 60 százaléka megégett, emellett súlyos koponya- és lábtörést szenvedett.

A fiú édesapja a lap megkeresésére elmondta, Soma hetven napot töltött a Bethesda Kórház égésintenzív osztályán, a hatvanadik nap környékén érkezett arra jel, hogy túlélheti.

Innentől kezdve úgy fogtuk fel, hogy új lehetőséget, új életet kaphat. Miután a barátja meghalt, mi annyit kértünk a sorstól, hogy szellemileg ép maradjon, lásson és halljon. Nagyégetteknél örök szabály, hogy 24 órában gondolkodunk előre, nem tudhatjuk, mire lesz szüksége a jövőben, ez volt az a minimum, amiben bíztunk, hogy a későbbiekben méltó életet tudjon élni

– fogalmazott.

A rehabilitáció akár évekig is eltarthat. Soma testfelületének nagy százaléka sérült. Lábizmainak jelentős részét is elveszítette, jelenleg járókerettel képes járni. A következő minimum egy évben a teljes testét és a fejét is takaró kompressziós ruhát fog hordani, később pedig a különböző korrekciós műtétek mellett hajbeültetésre, fülpótlásra, hegkezelésre, arcplasztikai műtétekre is szükség lehet.

A szülők jelenleg képesek fedezni a rehabilitációval járó mindennapi költségeket, azt viszont egyelőre nem tudhatják, a későbbiekben milyen kezelésekkel és kiadásokkal kell szembe nézniük.

Hetente kétszer-háromszor járnak felülvizsgálatra, a gyerek testsúlya 63-ról 50 kiló alá ment, így a táplálkozásra is nagyon kell figyelniük, és rengeteg lelki támogatásra van szüksége. Emellett egyéni tanrendben tanulnak otthon, édesapja éjjel-nappal vele van, édesanyja dolgozik.

Soma a helyzethez képest alapvetően jól van szerencsére. Tudja, hogy új esélyt kapott, amivel szeretne élni

– zárta gondolatait az apa.