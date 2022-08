Éveken át bérleti díjat szedett Badacsonytomaj egy épület használatért, bár semmi közük nem volt hozzá

Abszurd drámába illő történet játszódott le az utóbbi pár évben a botrányoktól hangos Badacsonytomajon. Az önkormányzat a cégén keresztül megállapodott egy tároló építmény bérbeadásáról egy szörfklubbal, majd kiderült, az építmény nem a városka, hanem az állam területén áll. Az önkormányzati cég nem hagyta magát, ennek dacára is ki akarta paterolni a szörfösöket, akik közben több millió forintért újjáépítették az építményt. A bíróság első- és másodfokon is a klubnak adott végül igazat, semmisnek minősítve a bérleti megállapodást. Elvégre nehéz kibérelni valakitől olyasvalamit, ami nem is az övé.

Badacsonytomaj 12 évig fizettetett strandbelépőt a látogatókkal úgy, hogy nem az övé a Balaton-part, írtuk meg tavaly júniusban, és ennek az információnak kulcsfontossága van az alábbi történetben. Dióhéjban az esett meg a Krisztin N. László irányította tomaji városvezetéssel, hogy nem volt fogalmuk arról a tényről, hogy a több helyrajzi számon terpeszkedő tomaji strand nem teljes területe az övék. Pont a konkrét vízparti sáv állami tulajdon, ami a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVÍZIG) kezelésében van. Az önkormányzat azonban sajátjaként kezelte a strand ezen részét is (amit egy évtizedig, 2008-ig bezárólag bérelt is az államtól), beszedte a strandbelépőket is.

Állami tulajdonban áll az a földdarab is, amelyen egy 30 négyzetméteres, a nyolcvanas években épült tároló található. Az építményt azonban 2008-ban a tomaji önkormányzat használatba adta a Badacsonytomaji Szörfklub SE-nek, amit Kruchina Károly elnököl (Kruchina korábban a Szörf Szövetség elnöke is volt, de neve onnan is ismerős lehet, hogy a 2006-os zavargások idején őt és testvérét, Vincét minden ok nélkül verték meg a rendőrök). A megegyezés szerint a képviselő-testület támogatta, hogy a klub ingyen használhassa a tárolót. Egy 2014-es testületi szavazás szerint a szörfklub 5 évre térítésmentesen újra megkapta az épület használatát.

Ez lejárt 2019-ben, ekkor viszont csavart egyet a városvezetés a helyzeten: ugyan megint odaadta 5 évre, látszólag ingyen a szörftárolót, de előírta, hogy a klubnak 2020-ra fel kell újítani az épületet 3 millió forint értékben. Az öt évre szóló szerződés 2019. október 1-én lépett hatályba. Kruchina azonban már decemberben arról írt az önkormányzatnak, hogy szüksége van egy év halasztásra a felújításban, amit a Bethlen Gábor Alapkezelőtől szerzett támogatásból kíván a klub végrehajtani.

2020 jó hírrel indult Kruchina számára: a képviselő-testület egyhangúlag megszavazta, hogy „turisztikai szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás vonatkozásában” tanácsadói szerződést kössön vele, havi 161 ezer forintért. Kruchina lapunknak elmondta, mivel szakmailag más elképzelései voltak, mint a városvezetésnek, e munkáját öt hónapig látta csak el, fizetését pedig teljes egészében a Badacsonytomajért Közalapítványnak adta jótékony célra.

Márciusban pedig az önkormányzat hozzájárult a felújítás elhalasztásához, bár a városvezetés felsrófolta ennek értékét: bő 4,37 millió forintért kellett renoválni az épületet (ami az érvelés szerint aztán az önkormányzati vagyont gazdagítja). 2020-ban, miután a szörfklub végzett a felújítással, és el kellett számolnia a pályázati pénzekkel, rájöttek, hogy voltaképp állami területen van a önkormányzattól bérelt épület. Így Kruchináék bérleti szerződést kötöttek egy 392 négyzetméteres területre az államot képviselő KDTVÍZIG-gal. E területen áll a tároló is. Mindez a klubnak évi nettó 164 500 forintjába kerül, a bérlet lejártával viszont el kell bontania a felépítményt. Erre a tomaji önkormányzat is észbe kapott, az állami terület más által ki nem bérelt maradékát (4504 négyzetmétert) bérbe vette 15 évre évi 1 324 869 forintért.

Közben egyre több probléma adódott az önkormányzat és a szörfklub kapcsolatában, a felújítás miatt és a stéghasználat kapcsán is voltak vitáik. A helyzet egy ponton annyira eldurvult, hogy a Badacsonytomaji Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. 8 napot adott a klubnak, hogy kiürítse és átadja az épületet az önkormányzati cégnek.

Kruchináék ekkor birtokvédelmi eljárást kezdeményeztek, amelyben leírták, hogy az államtól bérlik a területet az épülettel együtt, de négy esetben is akadályozta és zavarta az önkormányzat a birtoklásukat (stégüket lelakatolták, az építmény köré kordont vontak, 8 napon belüli kiürítéssel fenyegettek, valamint strandbelépőt fizettetnek a klubtagokkal, akik csak a strand önkormányzati tulajdonú részén át tudják megközelíteni a szörfklubot).

A főjegyző megállapította, a kft. birtoksértést követett el a tároló elkordonozásával és a stég lánccal történt elkerítésével.

Ekkor sem ért azonban véget a történet, az önkormányzati intézkedések miatt a szörfklub bírósághoz is fordult. Az önkormányzati cég azzal érvelt, hogy az eredeti tárolót a település létesítette évtizedekkel ezelőtt, az építmény ezért az önkormányzaté, ráadásul 12 éven át újra meg újra leszerződtek róla a klubbal. Ennek ellenére az első fokon eljáró Tapolcai Járásbíróság a klubnak adott igazat, az önkormányzati cég fellebbezett, de másodfokon, jogerősen a Veszprémi Törvényszék sem változtatott az ítéleten:

a szörfklub és a Badacsonytomaji VN Kft. közötti megállapodás semmis, hisz az önkormányzat egy nem is önkormányzati tulajdonú terület bérbeadásáról állapodott meg a klubbal.

Badacsonytomaj kft.-je a 2022. június 3-i jogerős ítélet dacára sem tűnik úgy, hogy feladná a harcot. Legalábbis erre utalhat a céget képviselő tapolcai ügyvédi iroda levele az önkormányzatnak. Az ügyvédi iroda szerint új pert lehetne kezdeményezni, mert versenyeztetni kellett volna, hogy ki használhatja az épületet, amelyre már az önkormányzat is bejelentkezne, emiatt pedig polgári pert indíthat a város.

Kerestük a badacsonytomaji önkormányzatot, valamint a szörfklubot és Kruchina Károlyt is kérdéseinkkel. Kruchina válaszolt csupán. Ő elmondta: egyelőre nem tud arról, hogy az önkormányzat vagy a cége újabb pert készülne indítani, „az önkormányzat nem szokta megosztani a terveit a szörfklubbal”. Azt mondta, jelenleg a békés egymás mellett élés jellemzi a klub kapcsolatát a városvezetéssel. A jövővel kapcsolatban Kruchina elmondta, idén létrehozták a Badacsony Sup Vízisport Centert egyesületi keretek között, nonprofit alapon. Hogy a bérleti szerződés lejártakor mi lesz, arra így felelt:

Hogy mi lesz 13 év múlva, azt nem tudjuk, térjünk vissza rá akkor, ha kérhetem. Remélem addig sok ezren sportolnak majd a klubban.