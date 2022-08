Karácsony megvédené a fővárosi erdőket a kormány tűzifa-rendeletétől

Budapest megvédi az erdőit, Budapest megvédi a fáit, Budapest nem engedi a kormányzati tarvágást – ígérte Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-bejegyzésében.

Mint írta, a környezetvédelmi törvény lehetővé teszi a helyi önkormányzatok számára, hogy az országos jogszabályban foglaltaknál szigorúbb környezetvédelmi követelményeket határozzanak meg.

A Fővárosi Közgyűlés augusztusi ülésére beterjesztem azt a rendeletmódosítást, ami nem engedi meg Budapesten, hogy a természetvédelmi területeken tarvágást alkalmazzanak. Védenünk kell a fáinkat egészen addig, amíg a kormány el nem áll attól a példátlanul rövidlátó, ostobán felelőtlen szándékától, hogy a természetvédelmi szabályok felfüggesztésével lehetővé teszi az erdők kiirtását. Mert itt az ideje, hogy véget vessünk a rövidlátó, a jövőt felélő kormányzati kapkodásnak, és ehelyett legalább az önkormányzatok képesek legyenek a jövőt féltő, zöld és fenntartható megoldásokkal kezelni az energiaválságot és a klímaválságot. Budapest ebben megtesz mindent, amire lehetősége van. A felelős energiapolitika a zöld energiaforrások használata, és nem az erdők kivágása. Ennek a kormánynak lett volna 12 éve arra, hogy ezt felismerje, lett volna 12 éve valódi és fenntartható rezsicsökkentést elérni az épület- és nyílászáró szigetelésével, a megújuló energiák használatával, és még pénze is lett volna erre, ha máshonnan nem, hát uniós forrásokból. A lehetőséget és a pénzt is elherdálták, de ennek a rövidlátó politikának nem eshetnek áldozatul az erdeink, nem mehet rá a jövőnk

– hívta fel a figyelmet a politikus.

A főpolgármester emlékeztetett, hogy péntek este tüntetés lesz a kormányrendelet ellen a Kossuth téren, amelyen természetesen ő is ott lesz.

A múlt héten megjelent kormányrendelet ellen az Magyar Tudományos Akadémia, természetvédő szervezetek, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, valamint ellenzéki politikusok is tiltakoztak. A kormányrendelet alapján ugyanis a veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények felülírják a jogszabályokat, hatósági döntéseket, így a fakitermelés tilalmára vonatkozó korlátozásokat nem kell alkalmazni a védett természeti területeken sem. Az állami tulajdonú erdőben is csak ajánlás a vágásérettségi kor, gyorsan növő fafajoknál tíz, lassan növőknél húsz évvel a vágásérettség előtt is kitermelhető a fa.