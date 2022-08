Kétszázan tüntetnek a Kossuth téren, Márki-Zay Péter is felszólal

Cikkünk frissül!

„Nem vagyunk túl sokan, de azért így is többen vagyunk, mint Orbán dallasi beszédén” – mondta a szombat este 6 órára a Kossuth térre Demokráciát! Jogállamot! Kormányváltást! címmel meghirdetett tüntetés műsorvezetője egy friss vitára utalva.

Tény, hogy a demonstráción a részt vevők/felszólalók arány rendkívül kedvezőtlenül alakul, ugyanis a helyszínen lévő tudósítónk szerint legfeljebb kétszázan hallgatják a szónokokat, akikből nincs hiány, az előre meghirdetett program szerint beszédet mond:

, Kübekháza polgármestere, valamint Márki-Zay Péter, a hatpárti ellenzéki összefogás áprilisi miniszterelnök-jelöltje, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke, hódmezővásárhelyi polgármester.

Ráadásul voltak előre be nem jelentett felszólalók is, köztük egy vidéki pedagógus, nem szólva arról a nőről, aki Keresztény és Antoni beszéde közben is felment a színpadra, és átvette tőlük a szót, amiből a második esetben már egy kisebb összetűzés is kibontakozott, mivel a közönségből jelezték neki, hogy inkább a szónokot hallgatnák.

Az alábbi élő közvetítés nagyjából ezen a ponton szakadt meg.

A Kossuth téri színpad elég egyébként fehér műanyag székeket helyeztek ki, ezeken ül, szellősen, a közönség.

Az esemény Facebook-oldalán azt írták, hogy az Orbán-kormány gazdaság- és szociálpolitikája sok társadalmi csoport érdekeit sértette eddig is, és a legutóbbi intézkedéseikkel is jelentős érdeksérelmeket okoznak, ezek kárvallottjaival fejezik ki szolidaritásukat.