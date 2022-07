Az aszály ellenére az ország kenyere biztosított

Az agrárminiszter szerint Magyarországnak lesz elég gabonája, de exportra kevesebb jut. Kukoricából és napraforgóból katasztrofális lehet a termés.

Nagy István a Hír TV Bayer show című műsorában azt mondta, a legszebb mondatot, amit egy agrárminiszter mondhat, hogy az ország kenyere biztosított, nyugodtan mondhatja, de az exportra szánt mennyiség kevesebb lesz. A termést leginkább az befolyásolja, hogy a következő 10 napban lesz-e csapadék.

A miniszter szerint rendkívüli a szárazság és a napsugárzás, ha pedig nem érkezik csapadék, kukoricából és napraforgóból, főleg az Alföldön, katasztrofális lehet a termés. A gazdák ugyanakkor számíthatnak segítségre, mert nagyon fejlett a magyar kárenyhítési rendszer van, amibe az aszály is beletartozik. A gazdáknak szeptember 30-ig kell bejelenteniük aszálykáraikat – tette hozzá. (A tárca útmutatóval segíti a kárenyhítő juttatás igénylését.)

Nagy István szerint az étolaj biztosítása is nagy feladat, több ország korlátozást vezetett be, a napraforgó mindenhol hiánycikk, ami az orosz-ukrán háborúra vezethető vissza. A miniszter szerint minél tovább tart a háború, annál nagyobb hatással lesz a gazdaságra. Mint mondta, az élelmiszerhiány miatt az illegális bevándorlók száma is növekedni fog.