Masszív zivatarlánc szeli át az Alföldet

Zivatarok alakultak ki az Alföld egyes részein, helyenként jégeső, felhőszakadás és viharos szél kíséri útjukat, írja az Időkép.

A Tisza vonalánál masszív zivatarlánc is összeállt. Ezek a zivatarok helyenként kiadósabb záporokkal érkeztek, illetve érkeznek meg, így átmenetileg az érintett tájakon, főként az aszályos területeken fellélegezhet a növényzet, bár a hirtelen lezúdult csapadék egy része el is folyik ilyenkor.

A zivatarokat követően jelentősebben visszaesik a hőmérséklet, akár 10-12 fokot is, így átmenetileg a levegő is felfrissül, bár sokfelé ez csak átmeneti állapot, ugyanis fülledtség is jelentkezik ilyenkor.

Viszont a jótékony csapadék mellett helyenként jégeső és viharos szél is kísérte és kíséri a zivatarokat, olvasható a cikkben.