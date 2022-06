Navracsics Brüsszelből üzeni: Magyarország kész kompromisszumokat kötni, hogy hozzáférjen a helyreállítási alaphoz

Magyarország kész kompromisszumot kötni Brüsszellel annak érdekében, hogy feloldódjon a régóta húzódó patthelyzet, és az ország hozzáférjen a helyreállítási alaphoz – közölte Navracsics Tibor területfejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter.

Magyarországnak 7,2 milliárd euró járna a gazdaságélénkítési alapból, de ezen felül a 9,6 milliárd eurónyi fejlesztési hitelre is igényt tart, tehát összesen 15 milliárd eurót szeretne kapni az uniótól. A bizottság azonban a korrupciós aggodalmak miatt még nem hagyta jóvá a pénzek folyósítását. Két hete a lengyelek helyreállítási tervére is zöld jelzést adott Brüsszel, így Magyarország lényegében utolsó a sorban.

Bízom benne, hogy a miniszteri kinevezésem új lendületet adhat a tárgyalásoknak

– nyilatkozta a miniszter a brüsszeli tárgyalások szünetében az Euronewsnak.

Tekintettel arra hogy Magyarország az utolsó európai uniós tagállam amelynek nincsen megállapodása az Európai Bizottsággal az újjáépítési nemzeti tervről, ezért az a célunk hogy lehetőség szerint úgy gyorsítsunk a tárgyalásokon hogy az év végéig alá tudjuk mi is írni ezt a megállapodást

– vélekedik Navracsics.

A miniszter arról is beszélt, hogy a technikai kérdésekben „már elég jó megoldások vannak”, és a közbeszerzéseknél felmerülő korrupciós aggályok eloszlatásánál is született olyan javaslat, amely elfogadható a bizottság szakértői gárdájának is.

Navracsics konkrét példákat is említett: a kormány vállalja, hogy évről évre csökkenti az egyszereplős közbeszerzési eljárások számát vagy arányát, jogorvoslati lehetőségeket nyitnak meg, ami ellenőrizhetőbbé teszi az eljárásokat, illetve azoknak a jogorvoslatát is.

A koncepcionális kérdéseken túl számos apró technikai módosításról tárgyalnak. A miniszter beszámolója szerint a bizottság jellemzően ezekkel az apró részletszabályozásokkal kapcsolatban hangoztatta az aggályait.

Ha Magyarország nem egyezik meg az év végéig a helyreállítási alapokról, a pénz 70 százaléka is elveszhet, azonban Navracsics bízik benne, hogy a technikai megoldásokon túl, politikai szinten is születik megegyezés, ugyanis uniós érdek az hogy minden tagállam részesüljön ezekből az alapokból.