Pedagógusnap: Van ahol százezret, máshol csak hálát kapnak a tanárok

Ma van a pedagógus-nap, a pártok pedig sorra köszöntik fel az alacsony bérek és a rossz munkakörülmények miatt pár hónapja sztrájkkal tiltakozó tanárokat, akiknek azóta a sztrájkjogukat is erősen korlátozták. Óbudán nem csak köszönömöt, hanem 120 ezer forint jutalmat is kapnak az óvodapedagógusok.

Óbuda: 120 ezer az óvónőknek

“Június első vasárnapján ünnepeljük a pedagógusnapot. Ezen a napon nem szabad elfelejtenünk, hogy mekkora köszönettel tartozunk azoknak a pedagógusoknak, akik az elmúlt 12 évben is kitartottak, hiába alázta meg őket folyamatosan Orbán Viktor embertelen rendszere, hol megalázóan alacsony bérekkel, hol elképesztő túlterheltséggel, hol az alapvető demokratikus joguktól, a sztrájkjogtól való megfosztással, hol pofátlanul alacsony, 1000 forintos pedagógusnapi jutalommal.

Óbuda-Békásmegyer önkormányzata pontosan ezért döntött úgy, hogy 20 ezer forintos pótlékkal támogatja a kerületi óvodai dolgozókat, hogy az elmaradt pedagógus béremelést kompenzálja, és pedagógusnap alkalmával átlagosan további 100 ezer forintot ad a kerületi óvodák pedagógusainak. Azoknak, akiket Orbán embertelen kormánya hónapról-hónapra hagy cserben és képtelen átfogó béremeléssel rendezni a fizetésüket. A kerület vezetése és a DK szerint is egyértelmű, minden elismerést és tiszteletet megérdemelnek azok az óvodapedagógusok is, akik elhivatottságuknak és elkötelezettségüknek köszönhetően még így is kitartanak, tanítják, nevelik gyermekeinket és vigyáznak rájuk, ezért szeretné az önkormányzat őket Orbán kormánya helyett is kompenzálni” – írta Kiss László, a III. kerületi ellenzéki polgármester.

A kisebbik kormánypárt háláját fejezte ki

“Nekünk, kereszténydemokratáknak, egész politikánk középpontjában a családok állnak. Hazánk és nemzetünk jövője pedig ezen családokban felnövekvő fiatal nemzedékre épül. Az ő tudásuk, felkészültségük és éleslátásuk pedig nem csak szüleik, de az őket tanító pedagógusok kezében van. Így óriási felelősségük van, hogy milyen emberek is lesznek gyermekeink, unokáink.Pedagógusnapon mondjunk nekik köszönetet, fejezzük ki hálánkat, hogy tudásuk, életbölcsességük és tapasztalataik átadásával segítenek abban, hogy úgy nőjenek fel utódaink, hogy értékes, boldog és a kor kihívásaival szemben felvértezett tudás birtokában léphessenek majd a helyünkre. Hálával gondolunk mindenki munkájára, aki óvodában, iskolában féltve tanítja az ifjúságot és így tenyerén hordozza a magyar jövőt!” – írta Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője.

MSZP: Hála helyett jogfosztás

“Ma van pedagógusnap, a nap, amelyen hagyományosan a tanárokat ünnepeljük, ünnepelnénk. Mégsincs most sok okunk ünneplésre, hiszen a héten írta alá Novák Katalin államfő a tanárok sztrájkolását ellehetetlenítő törvénymódosítást, megfosztva őket attól a lehetőségtől, amely minden szakmát megillet, hogy nyomást gyakorolhassanak a mindenkori kormányra, ha úgy érzik más eszközük már nem maradt az érdekeik érvényesítésére. Hála helyett jogfosztás – ez idén a pedagógusnap lesújtó summázata” – írta Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke, aki konkrét dolgokat is követelt a kormánytól:

1. Azonnal hajtson végre egy egyszeri, radikális, minimum 50%-os béremelést,

2. Pedagógusnap alkalmából adjon 100 ezer forint értékű utalványt a pedagógusoknak

3. Kösse a minimálbérhez a pedagógusok vetítési alapját!

DK: Hála és köszönet

„Hagyományosan június első vasárnapján ünnepeljük a pedagógusnapot. Ahogyan az év többi napján, úgy ma sem szabad elfelejtenünk, hogy mennyi hálával és köszönettel tartozunk azoknak a tanároknak, akiknek erőfeszítéseit Orbán embertelen rendszere az elmúlt 12 évben folyamatos jogfosztással, megalázóan alacsony bérekkel, elképesztő túlterheléssel, vagy lealacsonyító pedagógusnapi jutalmakkal fizette meg. A Demokratikus Koalíció különös hálával és szeretettel gondol valamennyi magyar tanárra, tanítóra, óvodapedagógusra, gyógypedagógusra, és minden nevelő-oktató munkát végző szakemberre. Nap mint nap felelősségteljesen végzett hivatásuk, szakmai elkötelezettségük és rendíthetetlen kitartásuk valamennyiünk számára példamutató. Pedagógusnap alkalmából köszöntjük őket, és köszönjük fáradozásaikat, a gyermekeinkért és unokáinkért, Magyarország jövőjéért végzett lelkiismeretes munkájukat!” – írta Barkóczki Balázs, DK-s szóvivő.

Párbeszéd: Azonnali béremelést!

“A Párbeszéd támogatja a közel 150 ezer magyar pedagógus jogos és megalapozott törekvéseit: méltóbb munkafeltételeket, méltóbb fizetést! Elengedhetetlennek tartjuk a szakszervezetek által kijelölt 10+45 százalékos béremelést, emellett sürgetjük, hogy minden pedagógus kapjon az éves fizetésének 10 százalékát kitevő, egyösszegű juttatást. Mindez ma, pedagógusnapon különösen fontos. A pedagógusszakma megbecsültsége mind erkölcsileg, mind anyagilag elfogadhatatlan szinten van kormányzatilag: a folyamatosan megalázott tanárok közül sokan az albérletüket sem tudják kifizetni, nemhogy a családjukat eltartani, miközben éjt nappallá téve dolgoznak a társadalmi hasznosság szempontjából kulcsfontosságú területen. Éppen ezért a Párbeszéd elengedhetetlennek tartja, hogy a pedagógusok azonnali béremelésben és egyösszegű juttatásban részesüljenek” – írta Tordai Bence párbeszédes képviselő.

LMP: Azonnali béremelést!

Az LMP szerint a közalkalmazotti bérek inflációkövető emelése halaszthatatlan, mert fizetésük elértéktelenedik. Szomorú tény: a bérekre rakódó adó- és járulékterhek miatt nettóban az Unióban a magyar pályakezdő pedagógusok bére csak Bulgáriát előzi pár ezer forinttal. Orbán Viktor ökle, Parragh László szerint a pedagógusok béremelése olyan utópia, mint ingyen sört osztogatni. Különösen sértő ez a cinikus megjegyzés, miközben a pedagógusok megalázóan alacsony közalkalmazotti bért kapnak, amit még jobban elértéktelenedik a rekord magas infláció miatt. Ezzel szemben Lázár János azzal bolondítja az országot, hogy 2030-ra utolérjük Ausztriát, amit nehéz elképzelni, mert jelenleg bruttó 588 ezer forint a különbség a magyar és osztrák pályakezdő tanár fizetése között. Parragh Lászlónak üzenjük: nem a mi javunkra. Az LMP felszólítja a kormányt, hogy hagyja abba az oktatás területén végzett ámokfutást, emeljen végre fizetést az ágazatban és ne csorbítsa a tanárok jogait! – írta az LMP két társelnöke, Schmuck Erzsébet és Kanász-Nagy Máté.