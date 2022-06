Felborult egy elektromos rolleres a körúton, kis híján elgázolta egy autó

Egy férfi elektromos rollerrel közlekedő férfi közvetlenül egy autó előtt haladt, amikor elesett a Nagykörúton – írja a Blikk. A mögötte haladó autós időben tudott reagálni a történtekre, így sikerült elkerülni a tragédiát.

Magyarországon is egyre népszerűbbek és elterjedtebbek az elektromos rollerek, miközben a rájuk vonatkozó törvényi szabályozás nem világos. A rollerek ügyében továbbra sem könnyű eligazodni, mivel az egyes szabályozások között van olyan, amely szerint például egy segédmotoros kerékpárhoz ülés is tartozik, mellyel az elektromos roller nem rendelkezik ugyan, de kétségtelenül van egy pár kereke és motorja is.