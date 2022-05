Éheztették és pokollá tették a négy gyerekük életét, nevelt lányát zaklatta éjjel a férfi

Komoly lelki károsodást szenvedett az a négy kiskorú gyermek, akiket szüleik minden szempontból rendkívül elhanyagoltak, sőt egyiküknek még szexuális abúzust is el kellett szenvednie a mostohaapja részéről.

Konkoly Thege László, a Heves Megyei Főügyészség szóvivője azt közölte, hogy a családfőre 11 és fél év fegyházbüntetést, míg az anyára két év börtönt kért vádiratában az ügyészség előkészítő ülésen történő beismerés esetére.

A főügyészség tájékoztatása szerint a dél-hevesi párnak három közös kiskorú gyermeke volt, valamint velük élt az anya előző kapcsolatából született nagyobbik lánya is. A család 2019 tavaszától emberhez méltatlan körülmények között lakott egy bérelt ingatlanban, ahol a legkisebb lány kivételével közös ágyban aludtak ez egyik szobában.

Borzalmasan elhanyagolták a gyerekeket, néha még elegendő élelmet sem adtak nekik. Otthon nem foglalkoztak velük, de nem járatták őket rendszeresen óvodába, illetve iskolába sem. Ennek következtében a kicsik testi fejlettsége, szókincse, valamint általános ismeret- és szociális szintje messze elmaradt a kortársaikétól.

A gyermekek mosdatlanok, ápolatlanok voltak, egyikük visszatérően fejtetvességtől szenvedett. Az anya rendszeresen prostitúciós tevékenységet folytatott, míg a gyakran otthon is kábító hatású anyagokat fogyasztó apa alkalmi munkákat vállalt. A nevelőapa már korán megkörnyékezte az akkor még gyermekkorú nevelt lányát, többször előfordult, hogy – miután a kisebbek már elaludtak – mellé húzódott a közös ágyban, ezúton elégítve ki a nemi vágyát

– közölte az ügyészség.

A szörnyűségeknek az vetett véget, hogy az illetékes gyámhatóság 2020 őszén kiemelte a szülői házból a kiskorú gyermekeket, és az ideiglenes hatályú elhelyezésüket, majd nevelésbe vételüket rendelte el.

A Heves Megyei Főügyészség négy rendbeli kiskorú veszélyeztetés bűntettével vádolja a szülőket. A letartóztatásban lévő férfinek tizennyolcadik életévét be nem töltött hozzátartozója sérelmére, akaratnyilvánításra képtelen állapotát felhasználva elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt is felelnie kell. Az ügyészség arra is indítványt tett, hogy véglegesen tiltsák el a szülőket minden gyermekekkel kapcsolatos foglalkozástól.