Pert indít a gellérthegyi sikló beruházója, miután a Karácsonyék nem velük akarják megépíttetni a felvonót

A bíróságon folytatódhat a gellérthegyi sikló története – értesült a Népszava.

A projekt – amelyről évek óta csak beszélnek, de lényegi előrelépés nem történik az ügyében – újabb fordulata így néz ki a napilap szerint: beruházó cég álláspontja az, hogy a fővárosi önkormányzattal még 2009 januárjában megkötött szerződésük nem szűnt meg, ezért a cég álláspontja szerint a főváros érdekmúlásra hivatkozó elállása jogellenes. „A kontraktus szerintük továbbra is hatályos. Ennek megállapítását kérték a bíróságtól” – válaszolta a Népszava kérdésére Walton Imre, a Gellérthegyi Sikló Kft. ügyvezető igazgatója, aki hangsúlyozta: nem kártérítési pert indítottak, ezzel még nem foglalkoznak.

Idén lett világos, hogy bár az említett cég évek óta kampányol a sikló mellett, most már a fővárosi önkormányzat nyíltan kimondta, nem magánberuházásban szeretné megépíttetni a projektet.

Így hiába készíttette el a terveket és kapta meg rá az építési engedélyt a kormányhivataltól a projektgazda Gellérthegyi Sikló Kft. – amelyben 25 százalékban tulajdonos a fővárosi BKK –, az építkezést nem kezdheti meg. Ehhez ugyanis a fővárosnak át kellene adnia a területet, ám erre jelen állás szerint nem számíthat a cég.

A napilap szerint a főváros a bemutatott terveket sem tartja elfogadhatónak, mivel túl sok fa kivágásával járna és abban sem biztosak, hogy a magánberuházó valóban képes a megvalósításra. A konfliktus hátteréről itt írtunk bővebben:

A per akár három évig is húzódhat, de a cég addig sem akar tétlenül várakozni. A perindítást inkább afféle figyelemfelhívásnak szánják, abban bízva, hogy a városvezetés most talán másként látja a helyzetet, mint szerződés felmondásakor.