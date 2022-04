Gyerekeit és az élettársait is bántalmazta, most vádat emeltek ellene

A Szigetszentmiklósi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki saját és nevelt gyermekeit is bántalmazta, de az élettársait sem kímélte – olvasható csütörtöki közleményükben. A vádirat szerint a férfi és élettársa 2013 és 2017 között a szigetszentmiklósi járás több településen is lakott három kiskorú gyermekükkel, akik közül egy közös volt, míg kettő a nő más kapcsolatából született.

Az elkövető nem bizonyult jó apának. A gyerekeket rendszeresen becsmérelte és lealacsonyító jelzőkkel illette, valamint bántalmazta. Emellett rendszeresen megalázta, továbbá akaratuk ellenére guggoltatta és futásra kényszerítette őket. A közlemény szerint az egyik gyermeket annyira megviselték a vele történtek, hogy megpróbált gyógyszerekkel véget vetni az életének. Szerencsére időben kórházba került és így megmenekült.

Miután a gyermekeket sikerült nagymamájukhoz költöztetni, a férfi az élettársát kezdte rendszeresen fenyegetni. Többször is közölte vele, hogy bántalmazni fogja. Egy ízben még egy kést is elővett és szúró mozdulatokkal mutatta neki, hogy fog elbánni vele.

Az elkövető – miután szakított a gyermeke anyjával – 2018-ban új élettársi kapcsolatot létesített. Azonban az új párját sem tisztelte jobban, ezért 2018 és 2021 között többször is megszakadt a kapcsolatuk. Féltékeny természete miatt rendszeresen trágár módon becsmérelte a nőt és bántalmazta is. Előfordult, hogy a férfi a nőt a hajánál fogva húzta és ököllel ütötte a fejét, melynek következtében a sértettnek arczúzódása, orrcsonttörése és szemsérülése is keletkezett.

Az elkövető ellen a Szigetszentmiklósi Járási Ügyészség három rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette, zaklatás bűntette és súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat.