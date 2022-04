RTL: Sok a panasz a tanársztrájkra hivatkozva levont bérek miatt

Volt olyan tanár, akinek 50-60 ezer forinttal kevesebb fizetése érkezett április elején annak ellenére, hogy csupán pár órát sztrájkolt – mondta az RTL Híradónak Nagy Erzsébet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete ügyvivője. A szakszervezethez már nagyjából száz panasz érkezett a sztrájk miatt levont bérek ügyében. Azt mondja, ha kell, egyenként kérik számon a munkáltatókat az ügyben.

Egy héttel ezelőtt a szakszervezetek arról számoltak be, hogy több sztrájkoló pedagógus egészségbiztosítási jogviszonyát is szüneteltették a munkáltatók, annak ellenére, hogy a munkabeszüntetések esetüben is csak néhány órát tartottak.

Március 16-án kezdtek országos sztrájkba a pedagógusok – többek között a pedagógusbérek rendezéséért, és egészen április elsejéig tartottak a tiltakozó akciók. A pedagógus-szakszervezetek végül felfüggesztették a sztrájkot az új kormány felállásáig.