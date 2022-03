Tudatos tetőválasztás: kevesebb energiaköltség (x)

A megfelelő alapanyagok kiválasztásán nagyon sok múlik, de nem csak úgy, ahogy gondolnánk.

Tavaly minden eddiginél nagyobb rendszerterhelés volt tapasztalható Magyarországon, mely egyben azt is jelenti, hogy december 9-én megdőlt a hazai áramfogyasztás 2019-ben elért korábbi rekordja. Az utóbbi években rohamos mértékben megugró elektronikai eszközök száma és megváltozott fogyasztási szokásaink mellett sokan keresnek alternatív energiaforrásokat költségeik hosszú távú csökkentésére. Hazánkban ennek egyik legelterjedtebb formája a különféle szolárpanelek otthoni telepítése: Egy jól felmért energiaigény és az ehhez igazítottan kialakított napelemes rendszer 1100-1250 kWh villamos energiát is termelhet éves szinten, mely akár havi több tízezer forint spórolást jelenthet a háztartások számára.

Ugyanakkor a napelem farmok kertben történő kerülgetésének gondolata vagy a panelek tetőre történő szereléséhez szükséges tetőáttörés és a felmerülő viharbiztonsági kockázat sokaknak elrettentő lehet. A futurisztikus megjelenésű élettér sem mindenki vágyálma, megint mások pedig az összetett felépítésű, tagolt tetők okán nem tudnak kialakítani kellően optimális napelemes rendszert. A modern technológia számukra is megoldást nyújthat a tetőcserepekbe épített napelemek formájában, melyeket itthon Generon néven találunk meg a Terrán kínálatában.

A Generon különlegessége, hogy a napenergiát maguk a cserepek gyűjtik, miközben továbbra is egy hagyományos tetőcserép funkcióját töltik be, így a tetőre helyezett rendszerek sem rontják a szerkezet integritását, és házunk összképe sem alkot diszharmóniát. A Terrán megoldásának azonban nem csak a klasszikus megjelenés az előnye: azzal, hogy a Generonnal a tetőélek vonala is lekövethető, széleskörű optimalizálási lehetőséget teremtünk a rendszer megtervezéséhez. Az ideális tájolás kiválasztásán túl a szabadon felhasználható felület is megnövekszik egy átlag napelemes rendszerhez képest, illetve ha a későbbiekben növekedne energiafogyasztásunk, elegendő mindössze a tető egy újabb szakaszát lefedni Generon cserepekkel. A későbbi bővítés kapcsán jön jól az is, hogy a cserepek a gyártó két hagyományos termékcsaládjával, a Zenittel és Rundoval is kompatibilisek, így tetőépítés vagy -felújítás során egy a jövőben tervezett energetikai korszerűsítés sem kell, hogy fejtörést okozzon.

Arra pedig, hogy a Generon elérhető marad, a hazai gyártó közel százéves múltja mellett az is erős biztosítékot jelent, hogy már több mint 250 háztartásnál és intézménynél találkozhatunk a magyar fejlesztéssel, ami 100.000 beépített modult jelent.