Készlethiány a military boltokban: hiánycikk lett a dögcédula is az orosz-ukrán háború miatt

Az ukrán határőrség szerint több mint 320 ezer külföldön élő ukrán állampolgár tért haza az orosz invázió óta, hogy harcoljanak a betolakodókkal. Előtte megállnak a szomszédos országok katonai felszereléseket árusító boltjaiban és vesznek mindent, amire szükségük lehet a harcokban a spéci ruháktól, fegyvertokokon át a védőfelszerelésekig, így komoly készlethiány alakult ki egyes termékekből.

Az orosz-ukrán háború hatásai már a magyarországi filmiparba is begyűrűztek: egy itt forgatott nemzetközi produkciónak komoly nehézségeket okoz a háborús kellékek beszerzése. Míg korábban gond nélkül megvásárolhattak bármilyen katonai egyenruhát és kiegészítőt, most teljesen letarolták a military boltokat a nyugatról hazatérő, hazájukért harcolni kész ukránok.

– Próbáltunk ezért Szlovákiából és Lengyelországból hozni ruházatot és golyóálló mellényeket, de csak egy-egy darabhoz lehetett hozzájutni, ami természetesen nem elegendő egy csatajelenet leforgatásához. A kereskedők szerint az ukránok vásárolnak be, hogy felszerelkezve jelentkezhessenek önkéntesnek – mesélte egy stábtag, aki kérte, hogy még a készülő film nevét se írjuk le.

Több fővárosi katonai boltot is megnéztünk, és valóban komoly készlethiányról számoltak be a boltosok. – Fegyvereken és engedélyhez kötött katonai eszközökön kívül mindent visznek, amiről úgy gondolják, hogy hasznos lehet a harcokban. Leginkább a taktikai mellényeket és térdvédőket keresik – számoltak be egy belváros környéki üzletben, ahol belefutottunk egy Németországban élő ukránba is, aki felmondott a munkahelyén, hogy segítsen megvédeni Kijevet az oroszoktól. Ő védőfelszerelésekből és katonai öltözékből vásárolt be.

Egy másik üzlet eladói pedig arról meséltek, hogy hihetetlenül megnőtt a forgalmuk az elmúlt egy hónapban, ráadásul nem csak az ukránok, hanem a magyar vásárlók miatt.

– Érezhetően megijedtek itt is az emberek. Főleg a túlélő felszerelések, tűzgyújtó eszközök, kések, egészségügyi csomagok, kötözőszerek iránt nőtt meg az érdeklődés, de akkora lett ezekre a kereslet, hogy több termékből egész Európában hiány van már. Nincs már dögcédulánk sem, hiába keresik az ukránok – mondták el 24.hu-nak.

Arról, hogy mekkora forgalomnövekedést okozott nekik a szomszédban zajló háború, nem akartak beszélni.

Gennyesre keressük most magunkat, de szeretnénk, ha vége lenne a háborúnak, mert ilyen áron ez nem hiányzik nekünk

– fogalmazott az egyik boltos.

A biztonságpolitikus szerint teljesen érthető, hogy itt vásárolnak be a hazatérő ukránok. – Ukrajnában már nehéz beszerezni a kiegészítő felszereléseket, itt pedig a legjobb minőségű eszközökhöz, védőfelszerelésekhez és ruházathoz juthatnak hozzá. Ezek pedig életet menthetnek a fronton – mondta Tarjányi Péter, aki harcérték szempontjából három kategóriába sorolta az önkénteseket.

– Vannak a harcedzett veteránok, akik 2014-15-ben részt vettek a harcokban Donyecknél. Ők már átestek a tűzkeresztségen, ismerik az ellenséget, ami nagyon fontos a szakmai tudás mellett. A katonai képzettséggel rendelkező, de harctéri tapasztalattal nem rendelkező önkéntesek harci értéke természetesen nem éri el a veteránokét, de a fegyverzethez értenek, gyorsabban beletanulnak. És vannak azok, akik még sose fogtak fegyvert a kezükben, nincs fegyverzetkezelési és taktikai tudásuk, és akik 2-3 napos gyorstalpalón próbálják mindezeket elsajátítani, noha normális esetben 1-3 hónapos alapkiképzésre lenne szükség. Nem véletlen, hogy ők vannak a legnagyobb veszélyben a harcok során – fejtette ki Tarjányi Péter, aki szerint azonban nem lehet lebecsülni azt a pszichés erőt, ami a hazájukat védő ukrán önkéntesekben lakozik.

Az ukrán határőrség legfrissebb információi szerint több mint 320 ezer, többségükben ukrán állampolgár tért vissza az orosz invázió kezdete óta az országba, hogy harcoljon az oroszok ellen. A biztonságpolitikus szerint ezek a számok túlzónak tűnnek, szerinte néhány tízezerről lehet szó.