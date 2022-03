Kerületi ügyekkel állt elő a Városháza-ügy után az Anonymus-maszkos figura

Mielőtt teljesen elfelejthettük volna, ismét jelentkezett az ellenzéki politikusokról szivárogtató Anonymus-maszkos figura.

“Kiindulásként Patek Gáborról, dr. Fischer Lászlóról és Deák Róbertről, illetve a III., a XVIII., és a XIX. kerületben végzett tevékenységükről fogok beszélni” – fogalmazott Anonymus, aki bővebb információkkal nem szolgált az ügyről.

A három személy közül csak Patek Gábort tudta beazonosítani a Magyar Nemzet, aki 2020-ig a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda vezetője volt a kispesti önkormányzatnál. Patekot Gajda Péter kispesti polgármester jobbkezeként, bizalmasaként festette le a Magyar Nemzet. Patekot Lackner Csaba helyi képviselő elhíresült kiszivárgott beszélgetésében úgy emlegette, mint aki mindent el tud intézni az önkormányzatnál.

Anonymus korábban a Városháza-ügyet robbantotta ki, amely szerint Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzatnál felmerült a Városháza épületének hasznosítása, eladása. Vizsgálóbizottság is alakult az eset kivizsgálására, amely januárban be is fejezte a munkáját elmarasztaló megállapítások nélkül.