Orbán-interjú a Kossuthon

Orbán szerint vannak közvetlen és középtávú veszélyek. – Az egység a fontos, de ennek ára, van, a szankciók kétélű fegyverek, rövidtávon fizetni fogunk érte – mondta, majd hozzátette, hogy a szankciók által lerombolt gazdaságok okozta nehézségeket kezelni kell. Ilyen például a Sberbank, ami emiatt bukott be. Ez a magyar gazdaságnak is fáj, hiszen ezek olyan cégek, amik működtetik a magyar gazdaságot, ez hiányozni fog. Orbán kiemelte, hogy az energiaárak is növekednek a szankciók miatt, azonban a rezsicsökkentés védi a magyar családokat szerinte, ez pénzbe kerül.

Európában magas infláció volt, azonban ennek a veszélye tovább nőtt a szankciók miatt. Középtávon jelentkező veszély, hogy az európai gazdaság teljesítménye kisebb lesz, így újra kell mindent kalkulálni, ezt pedig nekünk is el kell végeznünk.