Orbán Viktor: Egy biztos, Oroszország a háború után is létezni fog

Az oroszok átrendezik a kontinens biztonsági térképét, a biztonságpolitikai elképzelésük az, hogy Oroszországot semleges övezetnek kell körülvennie ahhoz, hogy ők biztonságban érezzék magukat, többek közt erről beszélt Orbán Viktor a Mandinernek adott interjújában.

A miniszterelnök azt mondta, nagy geopolitikai szereplők kereszttüzében vagyunk, a NATO folyamatosan bővült kelet felé, és Oroszországnak ez egyre kevésbé tetszett. Az oroszok két követeléssel léptek fel: Ukrajna nyilvánítsa ki semlegességét, a NATO pedig azt, hogy nem fogja felvenni Ukrajnát. Ezeket a biztonsági garanciákat az oroszok nem kapták meg, ezért úgy döntöttek, hogy háborúban fogják azokat megszerezni, magyarázta.

A kormányfő szerint van realitása a békének, az oroszok ugyanazt követelik, mint eddig. Szerinte miután a katonai erőfölény az oroszok oldalán van, csak idő kérdése volt, hogy elkezdődjenek a tárgyalások. Megismételte, Magyarország békepárti, az érdekünk az, hogy kimaradjunk a háborúból, a felek pedig minél hamarabb megállapodjanak, és legyen béke, semmiképpen sem szabad belesodródnunk ebbe a konfliktusba.

Elítéljük az orosz támadást, mert háborút indítottak Ukrajna ellen. Minél hamarabb vissza kell ülni a tárgyalóasztalhoz, ezért is ajánlottuk fel, hogy Budapesten kezdődjenek meg a béketárgyalások. De a lényeg, hogy megkezdődjenek. Most egész Európának a békén kellene munkálkodnia

Kérdésre válaszolva emlékeztetett, a választási győzelemre készülve már 2009-ben felvette a kapcsolatot Putyinnal és a kínai vezetőkkel, a 2010-es győzelmet követően így már partneri viszonyból indíthatták el a kormányközi tárgyalásokat. Az orosz elnökkel kapcsolatban elmondta, amiről eddig megállapodott vele, azt mindig betartotta, és mi a magyar kormány is így volt ezzel. Kiegyensúlyozott, korrekt kapcsolatrendszer volt a magyar–orosz kapcsolat egészen a legutóbbi időkig, tette hozzá.

Orbán Viktor közölte, a háború elindításával új helyzet állt elő Magyarország számára is. Ebben az új helyzetben kell újra meghatározni Magyarország céljait és a magyar érdekeket.

Ami a szankciókat illeti, nem vétózunk, nem akadályozzuk meg az EU-t abban, hogy szankciókat alkalmazzon Oroszországgal szemben. Most az uniós egység a legfontosabb. Ami a háború utáni kétoldalú kapcsolatokat illeti, egy biztos, Oroszország a háború után is létezni fog. Magyarországnak és az Európai Uniónak pedig a háborút követően is lesznek érdekei. Semmilyen érv nem szól amellett, hogy megszakítsuk az oroszokkal az energetikai együttműködésünket

– mutatott rá, megjegyezve, a paksi beruházással is ez a helyzet, mert ha nincs Paks, akkor még több orosz gázt és még drágábban kell vásárolni.

A miniszterelnök elmondta, ez a harmadik háborúja a kormányzása alatt. A kormányzati tapasztalat előnye szerinte, hogy tudja, mi az a stratégiai nyugalom: keveset beszélni, akkor viszont pontosan, felelősségteljesen.

A NATO-t nagy értéknek nevezte, amit meg kell tartani, azon kívül nincs értelme hadsereget építeni. Ugyanakkor a szövetség euró­pai és amerikai szárnya nincs egyensúlyban egymással szerinte. Azzal érvelt, az amerikaiak sokkal többet tesznek bele, mint Európa, ezt kell megváltoztatni, el kell érni, hogy a kontinens biztonságát képesek legyenek az amerikai szövetséget fönntartva, de saját erőből is garantálni. Ma erre a politikai szándék nincs meg az európai vezetőkben, nem akarják gazdasági erejük egy részét katonai kiadásokra fordítani.

Ha belegondolnak, a mobiltelefon, a GPS és az internet is katonai fejlesztés, és komoly hasznot hajtanak a civil gazdaságban is. Európa technológiailag fejlett kontinens, ha lenne közös európai védelemipari koncepció, akkor ezt a körforgásos hatást mi is előidézhetnénk. Magyarország szívesen részt is venne egy ilyen kezdeményezésben. Macron elnökkel és más közép-európai vezetőkkel már tárgyaltam a kérdésről, úgy látom, kialakulhat egy francia–közép-európai katonapolitikai együttműködés. Az orosz–ukrán háború még inkább ebbe az irányba terelheti a feleket