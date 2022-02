Schadl bombaüzlete: már Rogán alatt megvolt a technika, amellyel olcsóvá varázsolták a belvárosi ingatlanokat

19 millió forintért vásárolt meg a jelenleg is előzetes letartóztatásban ülő Schadl György egy, a Városház utca 16. szám alatt található, 49 négyzetméteres üzlethelyiséget a belvárosi önkormányzattól. Ez 388 ezer forintos négyzetméterárat jelent, a töredékét annak, ami a környéket jellemzi most, és jellemezte 2019 áprilisában, amikor az ingatlan tulajdonosaként bejegyezték Schadlt, a végrehajtói kar vezetőjét, aki ellen az ügyészség egyebek mellett hivatali vesztegetés gyanúja miatt folytat eljárást.

Az ingatlanvásárlásról beszámoló rtl.hu cikke azt is megjegyezte, hogy Schadl úgy részesült a bérlőket megillető 30 százalékos kedvezményben, hogy nem volt bérlője a megvásárolt üzlethelyiségnek. Erre úgy lehetett lehetősége, hogy az ingatlant 2017 januárja óta bérlő Soholarium Kft. lemondott elővásárlási jogáról, és átadta azt Schadlnak, aki így mindenki más előtt csaphatott le a helyiségre úgy, hogy a bérlőket megillető kedvezményt is igénybe vehette.

A módszer – az elővételi jog átengedése – nem ismeretlen a Belvárosban. Közel tucatnyi esetben derült már ki korábban, hogy éltek ezzel a módszerrel. A technika révén akár több tízmilliós kedvezményt érvényesíthet, azaz ennyivel olcsóbban juthat ingatlanhoz valaki, ha van akkora szerencséje, hogy megtalálja a bérlőt, aki hajlandó a kedvezményre való jogosultságát átpasszolni neki. Ez a lehetőség ugyanakkor a kritikusok szerint egy jogi kiskapu, és erkölcstelen is, hiszen az elvileg a bérlőket segítő sok tízmilliós előnyhöz csupán egy lemondó nyilatkozattal bárki hozzájuthat.

Az elővásárlási jog átengedése már a belvárosi ingatlanügyek napvilágra kerülésekor is feltűnt, ráadásul akkor még afféle jogi senkiföldjének számított.

Egy, Kaminiski Fannyhoz köthető esetről a Népszabadság számolt be még 2015-ben. Az akkor még Rogán Antal vezette V. kerületi önkormányzat 2011 áprilisában jelölte ki eladásra a Váci utca 10. alatti 280 négyzetméteres helyiséget, amelyet még 2010 márciusában adott bérbe a WBPF Hungary Sportegyesületnek, amelynek médiaigazgatója az Orbán Viktor Facebook-oldalát kezelő Kaminski volt. Az ingatlan eladási ára a 157 milliós értékbecslés ellenére előbb 95 millió forintra, majd a bérlőknek járó kedvezménnyel együtt 66,5 millió forintra csökkent, négyzetméterenként 237 ezer forintra. A kedvezménnyel azonban nem a bérlő, hanem az R. A. Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. élhetett, amely Pintér Sándor korábbi üzlettársáé, Rack László fivéréé volt akkor. Az ügyben Juhász Péter ellenzéki képviselő feljelentést tett, de a vizsgálat nem állapított meg törvénysértést.

Az elővásárlási jog – több tízmilliós kedvezményt biztosító – továbbpasszolása akkoriban jogilag egyáltalán nem volt szeplőtlen megoldás – ezt a kérdés az Átlátszó járta körbe. A régi Polgári törvénykönyv – amely a 2011-es ingatlanvásárláskor és egészen 2014-ig érvényben volt – ugyanis az elővásárlási jog továbbpasszolása esetében nem fogalmazott egyértelműen, a gyakorlatban pedig ez többféle értelmezési lehetőséget teremtett.

Az oknyomozó portál idézte a régi Ptk.-t, miszerint „az elővásárlási jog átruházása semmis” (a kódex kommentárja szerint azért, mert az elővásárlás úgynevezett személyhez kötött jog), de még csak nem is örökíthető. Csakhogy a passzus második mondata szerint gazdálkodó szervezet kijelölheti, hogy ki éljen a joggal. Innentől aztán az, hogy ez a lehetőség pontosan kire, mire vonatkozik, az Átlatszó szerint már nem egyértelmű. A portál által megkérdezett jogászok véleménye is megoszlott: akadt, aki nem volt megengedő, viszont a belvárosi önkormányzat a tágabb értelmezést fogadta el, azaz szerintük bárkire átruházható volt az elővásárlás joga, amely jelentős – a Belvárosban 30 százalékos – kedvezményt jelentett. Ami biztos, hogy tiltva nem volt ez a gyakorlat.

A dilemma „megoldódott” viszont az új Polgári törvénykönyvvel, ez ugyanis már egyértelműen kimondja, hogy az elővásárlási jog átruházható. Azaz az eljárás innentől zöld utat kapott, és sokan éltek is vele, összességé ben több százmilliós kedvezményhez jutva a Belvárosban.

Volt, amikor fővárosnak nem biztosították az elővásárlási jogot

Egy másik, 43 négyzetméteres üzlethelyiséget is megszerzett a Városház utca 16 szám alatt Schadl György, ami az épület sarkán található. Ez utóbbit árverésen vásárolta közel 32 millió forintos áron, tehát ott nem részesült extra kedvezményben. A Telex ugyanakkor korábban arról számolt be, hogy ez az ingatlan is szerepel azoknak a listáján, melyek kapcsán Karácsony Gergely azt kifogásolta a Belváros vezetésének, hogy nem biztosították a főváros elővásárlási jogát.