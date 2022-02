Tüntetni fognak a benzinkutasok, ha nem tudnak megegyezni a kormánnyal

Hétfőn ülnek tárgyalóasztalhoz a felek.

Autós demonstrációra készülnek és petíciót címeznek Orbán Viktornak a magánbenzinkutak üzemeltetői, ha holnapi tárgyalásukon sem történik előrelépés a kormánnyal – írta meg az ATV.

A portál úgy tudja, a bajba jutott benzinkutak üzemeltetői hétfőn ülnek le tárgyalni a kormány embereivel. Előbbi csoportot a Vállalkozók Országos Szövetsége képviseli, melynek főtitkára, Perlusz László alapvetően optimistán áll a tárgyalások elé, szerinte nem állhat fel olyan szituáció, hogy a kisebb kutakat az út szélén hagyják.

Nem azt mondom, hogy hitelbe kényszerítjük vagy kölcsönbe kényszerítjük ezeket a vállalkozásokat, de sok olyan eszköz van, amelyet egyébként alkalmaztunk a pandémia idején is, ezeket mind-mind alkalmazni lehet ezeknél a kiskutaknál is

– vélekedik Perlusz.

A kisebb töltőállomásoknak már hetek óta komoly fejtörést okoz az árstop. Van, aki már a bezáráson gondolkodik, ha az utolsó csepp üzemanyag is kifogy. Sőt, olyan is akadt, aki már lehúzta a rolót, miután félmilliós veszteséget termelt havonta. Sajtóhírek szerint egyes kutakon mennyiségi korlátozást vezettek be, de olyan állomás is van, ahol arra kérik a vásárlókat, hogy ne náluk vegyenek üzemanyagot.

Az ATV cikke azt is említi, hogy a bajban lévő kutak üzemeltetői az árstop miatt nemcsak demonstrációval és petícióval üzennének, de egy érdekérvényesítő szervezet létrehozásának az ötlete is felmerült már.