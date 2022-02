Van egy kérése a Demokratikus Koalíció támogatóihoz

Most tíz éve indulnak, ma pedig vitathatatlanul őket támogatják a legtöbben az ellenzéki oldalon, mondja Gyurcsány. Szerinte azért nem hallanak a DK-ból vitákról, mert megbeszélik a dolgaikat, és vigyáznak egymásra. Szerinte egy nagyobb pártnak nagyobb felelőssége van, hogy a kormányzás működjön. Büszkék, hogy ne nekik van a legtöbb támogatójuk, de ez a büszkeség nem lehet bántó. Szerinte a haza ügye ma összekapcsolódik a kormányváltás és Márki-Zay Péter sorsával is, és ők ezeket egyben is tartják, mert össze vannak kötve.