Életfogytiglant kapott az anyját horrorisztikus módon kivégző mohácsi tolmács

Életfogytig tartó fegyházra és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte a Pécsi Törvényszék azt az F. Pétert, aki két és fél évvel ezelőtt egészen horrorisztikus módon végzett a saját édesanyjával Mohácson.

Barkaszi Attila, a Pécsi Törvényszék szóvivője megkeresésünkre azt mondta, hogy a bűnösségét tagadó férfi 25 év múlva bocsátható szabadlábra a leghamarabb feltételesen.

F. Pétert különös kegyetlenséggel, bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölében, kétrendbeli közokirat-hamisításban, és rendvédelmi szerv tagjának sérelmére, a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben elkövetett becsületsértés vétségében is bűnösnek mondta ki a bíróság.

A bíróság által megállapított tényállás szerint a férfi a középiskolai tanulmányait követően több felsőoktatási intézményben orvosi és más tanulmányokat kezdett, azonban elvégeznie egyiket sem sikerült, ezért ilyen irányú szakképesítést nem szerzett. Egyedül az okleveles német szaklektori, szakfordítói, tolmács és szaktolmács képesítést szerezte meg. Munkahelyet nem, vagy csak nagyon nehézkesen talált, ezért tartós saját jövedelemmel sem rendelkezett.

Ismeretlen időpontban és körülmények között megszerzett egy „Doktori Oklevél” megnevezésű, sorszámmal ellátott hamis okmányt, melynek valótlan tartalma szerint egy budapesti orvosi egyetem hallgatójaként szerzett orvosi végzettséget, őt PhD doktornak nyilvánították és feljogosították doktori cím viselésére.

Az érintett egyetem rektorának nevével bélyegzőt is készíttetett a hitelesség kedvéért és ezen okelvélnek a Baranya Megyei Kormányhivatal számára benyújtását követően személyi okmányokat készíttetett, melyben a neve „Dr.” előjelzővel szerepelt, a hamis adatai pedig a közhiteles nyilvántartásba is bekerültek.

F. Péternek egy idő után annyira megromlott a kapcsolata a szüleivel, hogy még a családi nevét is megváltoztatta. Ők azonban ennek ellenére is sokat segítették anyagilag, vettek neki egy lakást is, ahol a terhelt lakott.

A férfi szülői elnyomásként élte meg a szüleivel való kapcsolatát. Édesapja halálát követően pedig lényegében az édesanyjától függött anyagilag. Olyannyira, hogy amikor Péter eladta a szüleitől kapott lakást, és felélte annak az árát, akkor az anyjához is költözött.

A férfinek ebben az időszakban sem volt munkahelye, teljes egészében édesanyja tartotta el. Emiatt kettőjük között feszültség alakult ki, amely több alkalommal veszekedésig fajult, melyet a szomszédos házban lakók is hallottak.

A férfi a magánéleti és szakmai sikertelensége miatt is a szüleit, elsősorban édesanyját hibáztatta. Mindezek ellenére továbbra is segítette az anyja, hiszen azon túl, hogy eltartotta, barátnőitől kért kölcsönt azzal, hogy a fia Németországba utazik állásinterjúra.

Az ominózus nap a férfi nagyon durván összeveszett az édesanyjával, A veszekedés pedig odáig fajult, hogy a férfi rátámadt az anyjára a lakrészében, majd elektromos zsinórokkal összekötözte a kezeit és a lábait. Az anyja sírva kiabált neki fájdalmában, de F. Pétert ez sem érdekelte, fogott egy ragasztószalagot és a fejét körbetekerve, beragasztotta vele az anyja száját-

A lenge nyári öltözékben lévő soványka asszony nem tudott érdemi védekezést kifejteni vele szemben. Miközben a férfi átment a másik szobába, az anyja szájáról a nyakára csúszott a ragasztószalag. Miután ismét tudott beszélni, sírva kiabált a fiának, hogy fájdalmai vannak.

A férfi ezt hallva magához vett a konyhában egy fekete színű serpenyőt, visszament hozzá és fejbe vágta vele, majd ezt megismételte még három másik serpenyővel, valamint egy húsklopfolóval is. Az ütésektől az asszony nagyon vérzett.

Ezt követően a férfi egy paplant terített az anyjára, majd a szoba szőnyegét is a paplanra terítette. Ezt követően magához vett öt darab kést a konyhában, valamint egy meghajlított, 47 cm-es vaskampót és azokat a paplanon keresztül az anyja felső teste tájékán átszúrta. A szúrások a nő törzse előtt összekötött állapotban lévő bal kézfejét és jobb alkarját érték.

Mindezek után a férfi asztalokat, székeket, és mikrót tett az anyjára, majd kiment a szobából, és egy hűtővel eltorlaszolta az ajtót. Az asszony másnapra virradóra megfulladt a testére helyezett tárgyak miatt kialakult mellkasi összenyomás miatt. A férfi az éjszakát még a házban töltötte, majd másnap álnéven szobát foglalt egy pécsi panzióban, itt fogták el végül.

A szakértői vélemények szerint a férfi nem szenved beszámítási képességét befolyásoló elmebetegségben, azonban fennálló személyiségzavara hozzájárult a bűncselekmények elkövetéséhez. F. Péter és védője az emberölés vonatkozásában felmentésért és enyhítésért fellebbezett, míg az ügyész három napi határidőt tartott fenn a nyilatkozata megtételére.