Emberölés miatt tett feljelentést, amiért meghalt kínai vakcinával oltott édesanyja

Szerinte Orbán Viktor is felelős.

Egy nagykanizsai férfi feljelentést tett a kormány és Orbán Viktor ellen kínai vakcinával beoltott édesanyja halála miatt. Ferincz Jenő a hvg360-nak azt mondja, emberölés miatt tett feljelentést, mert úgy véli, valakinek jogi felelősséget kell vállalnia azért, ami édesanyjával, és valószínűleg sok más, hozzá hasonló helyzetű, idős emberrel történt.

Idézte Orbán Viktort, aki nemrég azt mondta, a kínai vakcináról a vitát zárójelbe lehet tenni, mert azt az Egészségügyi Világszervezet jóváhagyta. Szerinte viszont emberek halálát nem szabad zárójelbe tenni. A férfi elismerte: édesanyja esetében nem lehet tudni, hogy nála nem alakult ki a védettség, így az sem bizonyítható, hogy emiatt halt meg.

Azt viszont ténynek nevezi, hogy nem volt megfelelő a tájékoztatás, nem tudták, hogy 60 év felettieknél nem vizsgálták a kínai vakcina hatékonyságát, és a gyártó nem is ajánlotta alkalmazását ebben a korosztályban. Szerinte a kormánynak teljes körű tájékoztatást kellett volna biztosítania, így ugyanis édesanyja nem is volt olyan helyzetben, hogy választhatott volna másik vakcinát. Bízott az orvosokban.

Idézte Orbán Viktort, aki azt mondta: a járványban minden döntést a kormánynak kell meghoznia, a felelősséget is a kormánynak kell viselnie, leginkább persze neki, amit vállal is, ezért kapja a fizetését. A kormányfő mindezt akkor mondta, amikor kérte, őt támadják, ne a járványügyi szakembereket, mert a védekezés sikere főleg rajtuk múlik. Mint utóbb kiderült, a szakembereknek is voltak aggályaik mind a kínai, mind az orosz vakcina alkalmazásával kapcsolatban.