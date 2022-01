Tagad a kisgyereket harapdáló és játszótéren ájultra verő nyírségi pár

Hétfőn az előkészítő üléssel megkezdődött a Nyíregyházi Járásbíróságon annak annak a kiskorú veszélyeztetésével, kapcsolati erőszakkal és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett testi sértéssel gyanúsított párnak a pere, akik eszméletlenre verték a nő gyermekét a nyíregyházi játszótéren.

A pár élettársi kapcsolatban élt, és közösen nevelték B.Sz. előző kapcsolatából származó kiskorú gyermekét. Együttélésük során a férfi vádlott, V. Cs. rendszeresen vesszővel, szíjjal verte, és harapdálta a gyereket, aki nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Tavaly júniusban egy játszótérre vitték a gyermeket. Mikor a gyermek onnan haza akart menni, az édesanyja maradásra szólította fel, majd pofon vágta. Az ütéstől a gyermek beesett a játszótéren lévő csúszda alá és sírni kezdett. Ezután odament hozzá V.Cs. és akkora pofont lekevert neki, hogy a a gyermek beütötte fejét egy vascsőbe és elvesztette az eszméletét.

Ekkor az élettársak megijedtek, a férfi felkapta a gyermeket és a közelben lévő házukig futott vele, majd értesítették a mentőket. A gyermek a bántalmazás következtében nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Az előkészítő ülésen a nő és a férfi is tagadta, hogy bármikor is bántalmazták volna a gyermeket. Sőt az asszony azt állította, hogy ő nem is volt jelen a játszótéren történtekkor, mert ő pont otthon volt, amikor az eset történt.

Az terheltek az kérték, hogy a bíróság szüntesse meg letartóztatásukat, de a bíróság ezt elutasította. Következő tárgyalás február 21-én lesz, ezen a terheltek részletes kihallgatása és tanúk meghallgatása várható.