Falus Ferenc: Tízszer több koronavírusos lehet itthon, mint amennyiről a hivatalos adatok szólnak

Tízszer több koronavírusos eset lehet Magyarországon, mint amennyi a hivatalos adatokban szerepel – mondta az RTL Híradónak Falus Ferenc volt országos tisztifőorvos, aki szerint

teljes összevisszaság van a járványkezelésben.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlása szerint a koronavírus tüneteinek jelentkezése után minimum 10 napig otthon kell maradnia annak, aki megfertőződött, és csak akkor hagyhatja el a házi karantént, ha már 3 napja láztalan.

Falus szerint lehetne változtatni a hatósági karantén tíznapos időtartamán amiatt, hogy a koronavírus most terjedő omikron variánsánál rövidebb a lappangási idő és a fertőzőképesség is hamarabb elmúlik. Csakhogy

a hatósági karantén nem működik jelenleg Magyarországon. Senki nem ellenőrzi, hogy a karanténszabályokat betartatják-e, tehát a karantén pillanatnyilag egy önkéntes vállalás

– mondta a tüdőgyógyász szakember, aki mindenkinek azt ajánlja, hogy enyhe tünetek esetén 5 nap karantént tartson.

Falus szerint jelenleg a hatóság a fertőzések döntő többségéről nem is szerez tudomást, a saját pénzből vásárolt teszttel otthon igazolt esetek zöme be sem kerül a nyilvántartásba, ezért lehet a fertőzöttek valós száma akár tízszerese is a hivatalosnak Falus szerint.