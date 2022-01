A Fidesz szlogenjével frissítették és újra szétküldték Orbán 2018-as adománykérő levelét

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy amennyiben lehetőségei engedik, adományával Ön is járuljon hozzá ehhez a küzdelemhez, és támogassa a Fidesz kampányát, annak érdekében, hogy a felhívásunkat mindenhova eljuttathassuk

– áll abban az Orbán Viktor által szignózott, csekket is mellékelő levélben, amelyet a Propeller szerint hétfőn postáztak.

A Fidesz ugyanezekkel a mondatokkal kért pénzt a támogatóitól már a 2018-as parlamenti választás előtti kampányban is. A levél szövegében azonban módosítások is vannak: míg négy éve Orbán nevében azt írták: a választáson „a tét nem kisebb, mint hogy Magyarország megmaradhat-e magyar országnak”, most a Fidesz aktuális szlogenjét csempészték a levél elejére.

A választásról ezúttal kevésbé végletesen, gyurcsányozással fogalmaznak:

A tét nem kisebb, mint hogy Magyarország továbbra is előremegy vagy visszafordul a kudarcokkal teli Gyurcsány-korszakba.

A levél arra is kitér, hogy a koronavírus-járvánnyal együtt a világ is megváltozott. Veszélyekkel teli korba léptünk, egyszerre kell megküzdenünk a járvánnyal, az egyre erősödő illegális migrációval és Brüsszel, valamint a Soros-birodalom egyre agresszívabb beavatkozási kísérleteivel.

A levelek kiküldését Hollik István, a Fidesz szóvivője is megerősítette a 24.hu-nak. Hollik szerint a 2018-as levél részleteinek újbóli kiküldésére az a magyarázat, hogy