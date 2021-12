Tovább húzódik vissza a negyedik hullám

Tegnap 1370 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 246 689 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, írja a kormányzati oldal. Az új fertőzöttek száma 30 százalékkal marad el az egy héttel ezelőtt közölt számtól.

Elhunyt 151 beteg, így az elhunytak száma 38 894 főre emelkedett.

Az aktív fertőzöttek száma pedig 116 778 főre csökkent.

4019 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, itt is durván 30 százalékos visszaesés látszik az egy héttel ezelőtthöz képest.

Közülük 374-en vannak lélegeztetőgépen. Hétfőn ennél 35-tel többet jelentettek, egy héttel ezelőtt pedig 127-tel többet. (Heti alapon 25 százalékos visszaesés.)

A beoltottak száma 6 252 653 fő, közülük 5 968 354 fő már a második, 3 153 470 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette.

Az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed, ezért továbbra is az oltás felvételére kérik az oltatlanokat és a megerősítő oltás felvételére a négy hónapnál régebben oltottakat. Eddig 58 ezer 5-11 éves gyermeket regisztráltak a szülők oltásra, és 37 ezer gyermek már fel is vette azt. Az ünnepek alatt is van lehetőség oltásra időpontfoglalással.

„Továbbra is biztosított a lehetőség az oltás mielőbbi felvételére. A kiemelt kórházi oltópontokon az ünnepek alatt is van lehetőség akár első, akár megerősítő oltásra előzetes időpontfoglalással.”

A terv szerint januárban minden csütörtök és péntek délután, és szombaton lesz oltási akció a kórházi oltópontokon és járásközponti szakrendelőkben oltópontokon.