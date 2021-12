Novák Katalin: A férfiak köztársasági elnöke is leszek

Szerinte az államfőnek példaképnek kell lennie, bízik benne, hogy megfelel majd ezen elvárásoknak.

Első interjúját adta Novák Katalin, amióta kiderült, hogy a családügyi miniszter Orbán Viktor személyes jelöltje lesz a tavasszal megüresedő államfői pozícióra. A miniszteri tisztségéről azóta lemondó Novák most a Magyar Hírlapnak elmondta, különös felelősséget ró rá az, hogy először töltheti be nőként a pozíciót.

Természetesen nemcsak a nők, hanem a férfiak, az egész magyar nemzet köztársasági elnöke leszek

– tett ígéretet a politikus.

A kormányzatban nyolc éve szerepet vállaló Novák úgy hiszi, az államfői tisztség azt is jelenti, hogy az embernek úgy kell viselkednie és olyan értékeket kell képviselnie, amelyek mások számára is követendőek lehetnek. A maga részéről bízik abban, hogy sikerül megfelelnie ezeknek az elvárásoknak.

Előző tisztségéről szólva elmondta, bár a jövő évtől már nem ő tölti be a miniszteri tisztséget, biztos benne, hogy a családpolitika jó kezekben lesz egy reménybeli következő kormányban, köszönhetően annak is, hogy az elmúlt években egy ütőképes szakmai csapatot épített fel. Hogy ki lesz várhatóan az utódja a miniszteri székben, arról nem esett szó, arról viszont igen, hogy köztársasági elnökként hogyan képviselheti a kormány családpolitikáját.

A köztársasági elnök nemcsak a nemzet egységét jeleníti meg, hanem az országot képviseli a legmagasabb szinten. Ehhez hozzátartozik majd a családközpontú magyar gondolkodás népszerűsítése is.

Az interjúban Novák Katalin arról is szót ejtett, hogy a férjével és a gyerekeivel is alaposan átrágták már, mivel jár majd az új pozíció. Ők megértették, hogy ez megváltoztatja az életüket, amiért hálás. Külön kiemelte férjét is, aki az első köztársasági elnöki férj titulussal rendelkező férfi lesz az ország történelmében. Novák szerint ez azért fontos, mert bár a tisztséget ő fogja betölteni, nem egy „one-woman showra” készül, a férjéről és a családjáról is szól a dolog.